Her er de mest populære mobiler hos 3 i januar

Siden lanceringen i september sidste år, har Apples iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max indtaget henholdsvis første-, anden- og tredjepladsen på hver eneste af 3's månedlige top 10-lister over de mest solgte telefoner. Men nu er trioens sejrsrække brudt.

For 2018-modellen iPhone XS har gjort et fantastisk comeback og snuppet topplaceringen på teleselskabets nye hitliste for januar måned. Det betyder blandt andet, at de tre modeller i Apples 11-serie hver især er blevet skubbet et trin ned ad listen.

Selv om det umiddelbart lyder som en overraskende rokade, er der naturligvis en logisk forklaring: iPhone XS' højdespring skyldes ganske enkelt, at den har været blandt de telefoner, som teleselskabet har haft på januarudsalg.

"Selv om iPhone Xs snart har et par år på bagen, er den stadig et attraktivt valg, som med rette er populær blandt vores kunder. For de største tech-entusiaster kribler det i fingrene for at afprøve ny teknologi, men især i udsalgsperioderne ser vi en tydelig interesse for tidligere års telefoner. Der er fortsat rigtig mange, som afventer en god pris på en velkendt model, når smartphonen trænger til at blive udskiftet," siger David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked.

Teleselskabet havde på samme vis udstyret bl.a. iPhone 7, Samsung Galaxy A40 og Samsung Galaxy S10e med skarpe priser under udsalget, og det kan også aflæses på den nye top 10. Her er iPhone 7 rykket ét trin op til femtepladsen, mens Galaxy A40 og Galaxy S10e, der end ikke var med på december-listen, har sneget sig ind som henholdsvis nummer 8 og 10.

Top 10 - mest solgte mobiler i januar 2020