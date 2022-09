Haunted Chocolatier: Alt vi ved indtil videre

Haunted Chocolatier er det næste spil fra skaberen af Stardew Valley, ConcernedApe.

I Haunted Chocolatier vil du spille som chokolademager med det mål at lave den bedste chokolade nogensinde. Succes kræver, at du samler så mange sjældne og spændende ingredienser, som du kan, for at gøre dine kreationer så lækre som muligt. Åh, og du skal arbejde i køkkenet i dit helt eget hjemsøgte palæ.

Indtil videre har vi kun nået at se en gameplay-trailer, og udvikleren ConcernedApe har understreget, at spillet stadig kun er i tidlig udvikling. Hvis du er ligesom os og stadig elsker at spille Stardew Valley, er du sikkert ivrig efter at spille denne titel lige nu. Det, vi har set indtil videre, har gjort os endnu mere begejstrede - handlingen er vidunderligt charmerende, og den tidlige gameplay-video ser ud til at tilbyde de samme tilbagelænede vibes, som fik alle til at forelske sig i Stardew Valley. Tilbagekomsten af Stardews smukke kunststil er også en velkomstbonus.

Hvis du venter lige så spændt på Haunted Chocolatier, som vi er, så læs videre for at finde ud af alt, hvad vi i øjeblikket ved om Stardew Valley-udviklerens næste spil. Det inkluderer alle de spildetaljer, der er vist indtil videre, hvilke platforme du vil kunne spille det på, og hvornår vi forventer, at spillet bliver frigivet.

Haunted Chocolatier: korte fakta

Hvad er det? En chokolademager-sim med uhyggelige vibes i Stardew Valley-kunststilen

Hvornår kan jeg spille det? Ingen udgivelsesdato endnu

Hvad kan jeg spille det på? PC og "andre store platforme"

Haunted Chocolatier - udgivelsesdato og platforme

Hvad angår platforme, har udvikleren kun bekræftet, at spillet kommer til pc lige nu, men har også sagt, at han har "alle intentioner om også at udgive det på de andre store platforme".

Vi vil næsten helt sikkert se Haunted Chocolatier vil blive understøttet på Steam Deck (opens in new tab), selvom vi forventer, at det også kommer til Nintendo Switch (opens in new tab), Xbox Series X (opens in new tab)/S og PS5 (opens in new tab). Det kan dog være en senere udgivelse som med Stardew Valley. En mobiludgivelse er dog usandsynlig, og da ConcernedApe blev spurgt på Twitter, svarede ConcernedApe klart (opens in new tab):

"Jeg ved det ikke. Nok ikke, for at være ærlig".

Desværre har spillet stadig ikke en fast udgivelsesdato endnu - ikke engang et vagt "2022"-udgivelsesvindue. Lanceringsdetaljer omkring Haunted Chocolatier er meget sparsomme lige nu, og på spillets FAQ-side skriver ConcernedApe:

"Jeg kan ikke forpligte mig til en udgivelsesdato endnu. Det er stadig relativt tidligt i udviklingen, og jeg vil gerne kunne arbejde i fred uden det pres, der følger med en udgivelsesdato, eller endda en estimeret udgivelsesdato". Fra september 2022 har det ikke ændret sig, så vi forventer ikke at se det udgivet før 2023.

Haunted Chocolatier: trailers

Annonceringstrailer

Lige nu har vi kun traileren, der blev udgivet i forbindelse med Haunted Chocolatier-annonceringen, som gav os et godt kig på, hvad vi kan forvente af spillet. Du kan se den i sin helhed nedenfor:

Haunted Chocolatier: gameplay og handling

Takket være annonceringstraileren har vi en idé om, hvad vi kan forvente. Til at begynde med er der mange ligheder med Stardew Valley. Mest oplagt er tilbagekomsten af Stardews ikoniske pixelerede kunststil, der vil bringe dette spils nye karakterer og steder til live.

Men vi ser også, at Stardews kamp- og romantiksystemer vil gøre en tilbagevenden. Hvis navnet ikke var en giveaway, ser det ud til, at Haunted Chocolatier måske har flere skumle elementer end ConcernedApes tidligere spil. Traileren viser venlige spøgelser, der hjælper med at drive din chokoladebutik, men vi kommer også til at se en bartender ved navn Nigel.

Den måde, scenen præsenteres på, får det til at virke som om, at Nigel ikke er så glad for at se en ny chocolatier i byen, men vi må vente og se. ConcerenedApe har understreget, at dette er et spil, der stadig er meget tidligt i udvikling, så der vil gå et stykke tid, før vi sandsynligvis vil se nye funktioner tilføjet til Haunted Chocolatier.

Vi ved, at der vil være en vis overlapning med Stardew Valley, men i hvilken sammenhæng er stadig ukendt. Indtil videre har ConcernedApe været opsat på at præcisere, at Haunted Chocolatier vil have en selvstændig identitet. ConcernedApe gentog dette, da han talte til en fan i en Twitter-tråd, hvor han skrev;

"Det bliver sit eget separate spil med en selvstændig identitet... det er ikke en 'Stardew Valley 2.' Men der kan være nogle fælles plotdetaljer, jeg har ikke fastlagt præcist, i hvilken grad de to vil hænge sammen”.

Vi holder dig opdateret, så snart vi hører noget mere om Haunted Chocolatier.

Haunted Chocolatier: nyheder og rygter

Haunted Chocolatier får et nyt skærmbillede

ConcernedApe gav os en lille ny opdatering på spillet, da han tog til Twitter for at frigive et helt nyt skærmbillede. Selvom der ikke kan ses meget fra dette billede, er det i det mindste en fin opdatering om, at projektet går fremad. På spørgsmålet om, hvordan udviklingen skrider frem, svarede ConcernedApe:

"Fremgangen er ret god, men det tager lang tid at lave et spil, og jeg gør det helt fra bunden (bortset fra den meget sjældne genbrug af nogle få dele fra Stardew Valley, hvor det giver mening. Jeg er stadigvæk midt i den lange proces”.

haunted chocolatier screenshot pic.twitter.com/aHe22PgxpSAugust 2, 2022

Haunted Chocolatier vil have sin egen identitet

Eric "ConcernedApe" Barone blev for nylig spurgt af en fan på Twitter, om der vil være referencer til Stardew Valley i Haunted Chocolatier. Barone bekræfter, at der vil være det, selvom han understreger, at han endnu ikke har besluttet, præcis hvor udbredt forbindelsen mellem de to spil vil være.

Konkret hævder Barone, at han ønsker, at "Haunted Chocolatier skal have sin egen identitet". I samme Twitter-tråd afslørede Barone også, at Stardew Valley vil modtage endnu en opdatering i fremtiden, selvom den vil fokusere på modding. Så forvent ikke en større indholdsopdatering, når den først dukker op.

1) 1.6, yes. But it's mostly a modding-focused update (makes modders lives easier). There will be some new content but it won't be huge. 1.7? Who knows.2) Yes, but I haven't decided how deep the connection will be exactly. I want Haunted Chocolatier to have its own identityJune 23, 2022

Romantiske forhold vil vende tilbage

I et interview med VGKami afslørede Barone, at Haunted Chocolatier også vil omfatte romantiske forhold. Han uddybede dog ikke meget og sagde: "Der vil være relationer som i Stardew Valley. Jeg har ikke besluttet præcist, hvordan systemet vil fungere endnu. Og jeg tænker på at gribe nogle ting anderledes an denne gang."