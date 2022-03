Google Sheets er ved at blive endnu mere omfattende og uoverskuelig

Google har foretaget ændringer og det betyder muligvis en ny æra med kæmpestore Google Sheets.

I en Google Workspace-opdateringsblog afslørede virksomheden, at de vil øge cellegrænsen i sin regnearkssoftware fra 5 millioner celler helt op til 10 millioner celler.

Den nye grænse gælder ikke kun for nyoprettede filer. Google nævnte nemlig, at ændringen også vil være tilgængelig for eksisterende og importerede filer. Det betyder, at du kommer til at kunne boltre dig på masser af plads.

Kæmpestore Google Sheets

"I løbet af de sidste 4 år har vi støt øget cellegrænsen i Google Sheets: fra 2 millioner til 5 millioner i 2019 og nu til 10 millioner," lød blogindlægget. "Vi håber, at den og fremtidige forøgelser giver brugerne mulighed for at arbejde med deres data i meget større omfang i Google Sheets."

Opdateringen rulles nu ud til alle brugere, og du får ikke brug for nogen særlig administratorkontrol eller handling for at få den aktiveret. Den er tilgængelig for alle Google Workspace-kunder såvel som ældre G Suite Basic- og Business-kunder.

Funktionen er den seneste i en række nye opdateringer til Google Sheets med det formål at booste tilbuddene til hybridarbejdere.

Det gælder bl.a. den nylige tilføjelse af intelligente forslag til formler baseret på de pågældende data og brugerens indledende input, hvilket gør det nemmere at arbejde med komplekse formler.

For nyligt fik selve softwaren også et ansigtsløft for at forbedre Google Sheets for brugere med mindre skærme. Ændringerne betød, at menulinjen samt højrekliksmenuen blev mindre, så de passer bedre på en mindre skærm og for at forhindre, at punkter på menuen skjuler sig uden for skærmen.

Nogle funktioner blev også lavet om og flyttet til "mere intuitive" placeringer. Nu kan du fx fryse en række eller en kolonne direkte fra højrekliksmenuen. Punkter i menuen fik også nye ikoner, og beskrivelserne af nogle punkter i menuen blev kortere.