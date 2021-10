Google Pixel 6-event: Alt det vi forventer at se

Her er, hvad vi forventer at se - og ikke forventer at se - ved Googles event senere i dag.

Det er officielt: Google Pixel 6 vil blive afsløret den 19. oktober ved Googles Fall Launch, selvom vi allerede nu ved næsten alt om telefonen og dens Pro-søskende takket være en masse rygter og teasere fra Google selv.

Lanceringen den 19. oktober starter kl. 19:00 dansk tid, og du vil kunne se lanceringen på Googles officielle websted.

Så Google Pixel 6 og 6 Pro dukker garanteret op, men hvad får vi ellers at se? Nogle rygter peger på nogle sandsynlige tilføjelser, mens andre drømmer om lidt mere usandsynlige overraskelser.

Vi har gættet på et par ting og kategoriseret dem nedenfor efter, hvor sandsynlige de er: nogle er næsten garanteret, nogle er mulige og nogle er ganske usandsynlige. Lad os starte med de mest sandsynlige meddelelser ved Pixel 6-eventen den 19. oktober.

Kommer helt sikkert...

1. Google Pixel 6

Denne føles temmelig indlysende, men vi bliver meget overraskede, hvis Google Pixel 6 ikke dukker op ved sin egen lanceringsevent.

Inden lanceringen har vi hørt mindre om Pixel 6 end dens større søskende. Den har muligvis et 50 MP hovedkamera og et 12 MP ultravidvinkelkamera, en skærm med en opdateringshastighed på 90 Hz, 8 GB RAM og 33 W opladning.

Vi ved, at enheden vil have den samme Tensor-chip som Pro-modellen, som er lavet af Google selv, men vi ved faktisk ikke, hvor god den er endnu.

2. Google Pixel 6 Pro

Vi ved lidt mere om Pixel 6 Pro end dens grundlæggende modstykke. Det lyder som en mere prangende mobil, hvilket gør den til et bedre mål for læk.

Tilsyneladende vil den have en 6,67-tommer skærm med en opdateringshastighed på 120 Hz, de samme kameraer som grundmodellen, men med et 48 MP telefotokamera, et 5000 mAh batteri og muligvis op til 12 GB RAM.

Dette forventes at være Googles længe ventede tilbagevenden til premium-enden af

markedet efter at have placeret Pixel 5 som en middelklassemodel med masser af selvfremstillet software, herunder en særlig ting, som mange ser frem til ...

3. Android 12

Google frigiver normalt den årlige opdatering til Android - i år Android 12 - til ældre Pixel-mobiler, når de nye modeller frigives. Selvom det har været lidt kompliceret i år, da koden allerede er blevet præsenteret, er den nye software faktisk ikke tilgængelig til download på mobiler endnu.

Vi kender allerede alle Android 12-funktionerne, hvor den store stjerne er Material You-temaet, der giver dig mulighed for at indstille en ensartet stil til alle telefonens menuer og skærme, men indtil videre er den kun tilgængelig i betaltilstand.

Forhåbentlig frigives Android 12 til de første mobiler ved Pixel 6-arrangementet, eller vi får i det mindste får en udgivelsesdato.

Kommer måske...

1. Google Pixel Fold

Der har verseret rygter om en Google Pixel Fold i et stykke tid - dette forventes at være Googles første foldbare mobil, en der henter inspiration fra Pixel 6, men med... ja, en foldbar skærm.

Mange rygter har peget på en udmelding i slutningen af 2021, men det betyder ikke nødvendigvis, at den bliver præsenteret i løbet af oktober-eventen - og disse rygter kan naturligvis være helt forkerte.

Rygter og rapporter om dette er dukket op i lang tid, hvilket er en af grundene til, at vi forventer det, men vi har stadig et meget uklart billede af mobiltelefonen. En klar udmelding føles meget usandsynlig, men måske hører vi i det mindste få et tip om mobilen?

2. Google Pixel Buds (2021)

Vi fik allerede Google Pixel Buds A-serien tidligere på året, men det er muligt, at Google arbejder på en årlig opdatering af sine premium-øretelefoner Pixel Buds (2020).

Vi har ikke hørt meget om disse ægte trådløse øretelefoner - vi har faktisk ikke hørt nogen rygter om, at de overhovedet kommer.

Så hvorfor er disse ørepropper inkluderet i denne kategori? Jo, fordi vi heller ikke hørte meget om Googles andre Pixel Buds, før de blev lanceret, så det kan være, at Google anvender en lignende strategi denne gang. De er også mere sandsynlige end nogle af de andre produkter på denne liste.

3. Google Pixel Pass

Denne er lidt anderledes, og vi har kun hørt om det via en større læk omkring en uge før Pixel-lanceringen den 19. oktober. Ifølge en kilde lancerer Google et nyt årligt system kaldet Pixel Pass.

Der er nogle ligheder med Apple One (det er en tjeneste, der inkluderer en række forskellige Apple-tjenester til en samlet pris), men Googles version vil indeholde regelmæssige opdateringer af både hardware og software.

Selvom det ikke er helt klart, mener vi, at det betyder, at du kan opgradere din mobil via tjenesten til Pixel 7 og senere, når der frigives ny hardware. Derudover får du adgang til Google Play Pass, YouTube Premium, Google One og Google Fi.

Kommer nok ikke...

1. Google Pixel Watch

Vi har hørt rygter om Google Pixel Watch i meget lang tid, men det er stadig ikke dukket op. På nuværende tidspunkt er vi ikke helt sikre på, at det nogensinde vil gøre det.

Vi kan jo blive positivt overrasket, hvis Google endelig beslutter sig for at vise sit første smartwatch nogensinde frem. Men da Googlr for nylig købte Fitbit, vil de sandsynligvis lægge deres fokus inden for wearables på enheder under dette brand.

2. Google Pixel 6a

A-serien af Pixel-mobiler kommer ofte cirka seks måneder efter originalerne og tilbyder lignende funktioner og designs til en lavere pris, med et par hjørner skåret til for at holde prisen nede.

Som følge heraf forventer vi ikke at se Pixel 6a til eventen i oktober - det er meget mere sandsynligt, at vi får dem at se til marts eller april 2022.

Ikke alene ville en Pixel 6a konkurrere med Pixel 6 og 6 Pro, der ville have lignende funktioner, men koster mere, men i lyset af den globale mangel på chipsæt og andre tekniske komponenter ønsker Google sandsynligvis ikke at fremstille tre separate mobiler på samme tid tid.