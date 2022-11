Giganter klager til EU over Microsoft

En gruppe af Microsofts rivaler – herunder AWS og franske OVHcloud – har sammen i cloud-gruppen CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe) indgivet en klage til EU mod Microsoft.

Det skriver Bloomberg ifølge Computerworld.

Gruppen af selskaber mener, at Microsoft benytter unfair licenspraksisser til at lokke kunder til.

CISPE kræver Microsofts forretningsmodel undersøgt, inden visse selskaber skubbes ud af markedet.

Microsoft har ellers tidligere givet indrømmelser, som for eksempel giver kunderne hos OVHcloud og tyske Nextcloud mulighed for at afvikle Windows 11 og Microsoft 365-apps som del af en hosted-desktop på de to leverandørers infrastruktur.

1. oktober trådte nye cloud-licens-tiltag i kraft fra Microsofts side for at gøre det lettere for cloud-konkurrenternes kunder i Europa generelt at flytte eksisterende softwares til andre netværk.

Microsoft har ifølge Computerworld meddelt, at disse tiltag "giver kunder og cloud-udbydere over hele verden endnu flere muligheder for at køre og tilbyder vores software i skyen," og tech-giganten fortsatte, at man var "forpligtet til at løse gyldige licensproblemer og støtte et konkurrencedygtigt miljø, hvor alle udbydere kan trives."

Det har dog ikke været nok for konkurrenterne, og det er ikke første gang, at de store konkurrenter er ude med riven efter Microsoft.

AWS' salgs- og marketingdirektør Matt Garman, er tidligere kommet med udmeldinger om, at Microsoft forskelsbehandler leverandører og bevidst kun laver tiltag, som tilgodeser kunder hos cloud-konkurrenter, der har meget begrænset konkurrencemæssig betydning for Microsoft.

Der er flere klager over Microsoft på cloud-fronten. Blandt andet klagede italienske Aruba og en gruppe danske cloud-aktører tilbage i april måned.

Derudover er det netop blevet annonceret, at EU’s konkurrencemyndigheder vil gå ind i en undersøgelse af Microsofts kæmpe opkøb af Activision Blizzard til 69 milliarder dollar. Det skriver Computerworld.