Fitbit Charge 5 lanceret - lander i september

Kendte trænere og Readiness Score

Fitbit Charge 5 har de samme funktioner som Fitbits andre enheder som f.eks. indbygget GPS, Active Zone Minutes, 20+ træningsindstillinger, automatisk registrering af aktivitet, Cardio Fitness Level og Score (V02 Max), Health Metrics, Sleep Score, Sleep Stages, SmartWake, vandtæthed i 50 meters dybde og op til syv dages batteritid.

På trackeren kan du se statistik over din træning eller foretage kontaktløse betalinger, modtage og sende meddelelser fra og til din smartphone (hurtigsvar kun tilgængeligt med Android) samt vælge mellem 20 farverige urskiver.

Charge 5 er udstyret med en ny AMOLED-farveskærm og er Fitbits første aktivitetstracker, hvor du kan have skærmen tændt hele tiden, så du hurtigt kan se dine tal under træning. Skærmen er to gange lysere end forgængeren, hvilket gør det lettere at se den på solrige dage.

Et abonnement til Fitbit Premium giver adgang til mere end 200 træningssessioner af anerkendte trænere og brands.

Fitbit lancerer den nye funktion - Daily Readiness Score - som snart vil være tilgængeligt på Fitbit Charge 5, Sense, Versa 3, Versa 2, Luxe og Inspire 2. På baggrund af din samlede sundhedsdata vil du få en personlig score og rådgivning om, hvordan du kan få det optimale ud af din daglige aktivitet og træning: Skal du træne eller skal du hellere bruge dagen på at restituere? Det lyder som en spændende funktion, der virkelig kan få stor betydning forbrugernes udbytte af deres træning, hvis funktionen virker som annonceret.



Reducer stress med Fitbit Charge 5

Charge 5 er Fitbits første aktivitetstracker, der kan måle stress. Enheden er udstyret med en EDA-sensor, som kan måle din krops reaktion i stressede situationer gennem små ændringer i dine fingres svedkirtler.

Du får også adgang til Stress Management Score i Fitbit-appen, hvor du hver morgen kan få indblik i dit mentale overskud. Det kan hjælpe dig med at vurdere, om du kan påtage dig flere udfordringer eller vil have godt af at genoplade batterierne.

Charge 5 måler også din puls 24/7 og giver besked, når du er over eller under dit personlige pulsniveau. Enheden vil på sigt også få Elektrokardiogram-appen (EKG), men det vil endnu ikke være tilgængeligt for det danske marked.



(Image credit: Fitbit)

Pris og tilgængelighed

Kan forudbestilles nu

Pris 1.399 kr.

Fitbit Charge 5 kan allerede i dag forudbestilles hos Fitbit.com, og herhjemme kan den købes hos Elgiganten, Power, Coolshop eller XXL fra slutningen af september. Nye abonnenter får seks måneders gratis medlemskab af Fitbit Premium.

Prisen på et premium-abonnement bliver 69 kr. for månedsabonnement eller 599 kr. for årsabonnement.

Will Smith skal smide Corona-kiloene med hjælp fra Fitbit Charge 5 (Image credit: Fitbit)

Will Smith er med på holdet

Fitbit har slået sig sammen med Will Smith i et samarbejde omkring udvikling af eksklusivt indhold til Fitbit Premium-abonnenter og sociale medier. Fra d. 27. september vil Fitbit-abonnenterne blandt andet kunne finde træningsvideoer med Will Smith og hans trænere.

Will Smith har også brugt Fitbit, som et redskab i hans kommende YouTube-serie ”Best Shape Of My Life”, som skal dokumenterer skuespillerens rejse fra corona-kiloene til hans livs topform.