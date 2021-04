Firefox 88 kan muligvis få dig til at overveje at skifte

Mozilla har annonceret lanceringen af den nyeste browser-version, og Firefox 88 inkluderer en række nye funktioner, der hjælper brugerne med at forblive produktive online og samtidig få beskyttet deres privatliv.

For de, der ofte arbejder med pdf-filer i deres browser, har virksomheden tilføjet support til JavaScript indlejret i pdf-filer. Dette kan være ret nyttigt, da nogle pdf-formularer bruger JavaScript til validering såvel som til andre interaktive funktioner.

Ud over disse nye funktioner har Mozilla også foretaget flere ændringer i Firefox med frigivelsen af version 88 af deres browser. For eksempel vil Firefox ikke længere bede brugere om adgang til deres mikrofon eller kamera, hvis de allerede har givet adgang inden for de sidste 50 sekunder. Funktionen "Tag et skærmbillede" er blevet fjernet fra menuen 'Sidehandlinger' i URL-linjen, og kan nu findes ved at højreklikke for at åbne genvejsmenuen, ligesom FTP-support er blevet deaktiveret, og den bliver fjernet fuldstændigt, inden Firefox 90 lanceres til sommer.

Private sikkerhedsbrud på tværs af websider

Måske er den største opdatering i Firefox 88, at browseren nu isolerer windows.name-data til det websted, der oprettede det for at hjælpe med at beskytte mod brud på privat sikkerhed på tværs af websteder.

I et blogindlæg, har senior softwareingeniør hos Mozilla, Tim Huan givet yderligere indsigt i, hvordan window.name kan misbruges til at spore brugere online og skrev i den forbindelse:

”Siden slutningen af 1990'erne har webbrowsere gjort funktionen window.name tilgængelig for websider som et sted at gemme data. Desværre har data, der er gemt i window.name, tilladt at standard browserregler lækker informationer på tværs af websteder, så trackere kan identificere brugere eller snuse i deres browserhistorik. For at stoppe denne lækage begrænser Firefox nu ejerskabet window.name til det websted, der oprettede den.”

Mens sporing af virksomheder har misbrugt denne rettighed til at lække information, har ondsindede websteder også været i stand til at observere indholdet af window.name for at indsamle private brugerdata, der utilsigtet blev lækket af et andet websted.

Da mere og mere af vores arbejde nu udføres fra en browser, især når vi arbejder hjemmefra, kan det være det rigtige valg at skifte fra Microsoft Edge eller Google Chrome til Mozilla Firefox, hvis du vil beskytte dit privatliv yderligere og forhindre at blive sporet online.