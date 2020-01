Filmperler flytter ind hos Blockbuster

Den dårlige nyhed for danske film-aficionados er, at Filmperler lukker som selvstændig streamingtjeneste i dag, den 15. januar. Til gengæld er den gode nyhed, at de smalle arthouse-film fremover kan ses hos Blockbuster, hvor de har fået deres egen underside med titlen 'Filmperler på Blockbuster'.

Flytningen sker som følge af en aftale mellem den TDC-ejede filmtjeneste Blockbuster og filmselskabet Angel Films, der i 2017 startede Filmperler ud fra et ønske om at øge udbredelsen af arthouse-film i Danmark.

"Vi er utrolig glade for samarbejdet med Blockbuster. Vi har nydt at arbejde med Filmperler igennem to år, men må indse, at vi har svært ved at løfte arbejdet selv. Med denne aftale får Filmperler langt større rækkevidde, og kunstfilmen får generelt mere synlighed, end vi ville være i stand til at give dem. Det er rigtig godt," siger distributionschef i Angel Films, Peter Sølvsten Thomsen.

Nye film-events

Den nye aftale vækker også glæde hos Blockbuster, som i forvejen tilbyder flere end 10.000 titler til leje, køb eller streaming.

"Vi vil gerne give vores kunder et bredt udvalg af film, og derfor er det oplagt for os at gå ind i et tættere samarbejde med Angel Films om arthouse-film og være med til at øge synligheden og forhåbentligt også interessen for arthouse-film. Vi glæder os derfor over, at Filmperler nu flytter ind hos Blockbuster", lyder det fra Casper Hald, direktør i Blockbuster.

Et andet resultat af aftalen er, at Angel Films i samarbejde med Blockbuster fremover vil skabe årlige biograf-events i udvalgte biografer, hvorefter filmene straks efter får premiere på Blockbuster.

Den Venedig-nominerede dansefilm 'Ema' (billedet), der er instrueret af chilenske Pablo Larraín, er udset til at være den første film i striben af events og forventes at komme på plakaten i foråret.