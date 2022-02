Facebook trækker truslerne tilbage

Det kom frem tidligere på ugen, at Facebooks moderselskab Meta i en rapport til amerikanske tilsynsmyndigheder havde antydet, at SoMe-selskabet gjorde antræk til at trække nogen af sine mest populære platforme af det europæiske marked efter Schrems II-afgørelsen i 2020.

"Hvis en ny transatlantisk dataoverførselsramme ikke vedtages … vil vi sandsynligvis ikke være i stand til at tilbyde en række af vores vigtigste produkter og tjenester, herunder Facebook og Instagram, i Europa," lød beskeden.

Denne sætning blev samlet op af medier verden over, og fortolket som en regulær trussel fra SoMe-selskabets side.

Men denne sætning skulle åbenbart mere bare forstås som en konstatering af sandsynlighed.

Markus Reinisch, der bærer titlen vicepræsident for offentlig politik i Meta Europe, skriver udtrykkeligt i et blogindlæg på bagkant af nyheden, at Meta absolut ikke truer med at forlade Europa.

"Der har været rapportering i pressen, at vi "truer" med at forlade Europa på grund af usikkerheden om dataoverførselsmekanismer mellem EU og USA. Det er ikke sandt. Som alle børsnoterede virksomheder er vi juridisk forpligtet til at oplyse væsentlige risici til vores investorer. I sidste uge, som vi har gjort i vores foregående fire regnskabskvartaler, afslørede vi, at fortsat usikkerhed om dataoverførselsmekanismer mellem EU og USA udgør en trussel mod vores evne til at betjene europæiske forbrugere og drive vores forretning i Europa."

"Vi [Meta red.] har absolut intet ønske om at trække os ud af Europa; selvfølgelig gør vi ikke det. Men den simple virkelighed er, at Meta, ligesom mange andre virksomheder, organisationer og tjenester, er afhængig af dataoverførsler mellem EU og USA for at kunne drive vores globale tjenester. Vi er ikke alene. Mindst 70 andre virksomheder på tværs af en bred vifte af industrier, herunder 10 europæiske virksomheder, har også hævet risiciene omkring dataoverførsler i deres indtjeningsansøgninger."

Det skriver Computerworld.