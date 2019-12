Europakommissionen undersøger Apple for konkurrenceforvridende adfærd

Tidligere på året kom Spotify med en officiel klage til europakommissionen (den del af EU som tager sig af konkurrence of forbruger-spørgsmål) angående Apple og deres påståede konkurrenceforvridende arbejdsmetoder.

Nu antyder en rapport fra Financial Times så, at sagen vil blive undersøgt. Spotify har i særdeleshed klaget over den åbenlyse diskrimination og undertrykkelse i App Store af andre musik-streaming-tjenester end Apple Music .

I henhold til Apples nuværende forretningsmodel for App Store tager de 30% af alle abonnementer tegnet igennem platformen. Dette vil, ifølge direktør og grundlægger af Spotify, Daniel Ek, kunstig forhøje prisen på et Premium Spotify-abonnement, så det overstiger et tilsvarende abonnement på Apple Music.

Ek hævder samtidig, at skulle hans firma vælge at droppe brugen af Apples betalingssystem, ville det ”medføre en række tekniske og bruger-begrænsende restriktioner i Spotify,” såsom begrænse kommunikationen med brugerne, blokere for opgraderinger og forhindre kopatibilitet med enheder og tjenester såsom HomePod, Siri og Apple Watch.

Apple kom tilbage i marts med et ganske bryskt modsvar , hvor de i store træk afviser på anklagen og beskylder Spotify for at være økonomisk drevet: ”efter i årevis at have benyttet App Store til at få deres virksomhed til at vokse, ønsker Spotify nu at beholde alle fordelene ved App Store-økosystemet – herunder den betydelige del, som de får fra App Stores kunder – uden at bidrage til samme markedsplads,” udtaler Apple.

”De distribuerer musikken du elsker, imens de giver en stadig mindre del til kunstnere, musikere og sangskrivere der producerer den og går endda så vidt som at sagsøge selvsamme.”

Ifølge avisens kilder, vil en undersøgelse blive sat i gang over de næste par uger, men der er ingen garanti for, at udfaldet vil være til Spotifys fordel. Skulle det alligevel ske, kan vi potentielt komme til at se mere overkommelige Spotify-abonnementer via App Store sammen med andre konkurrerende streaming-tjenester.