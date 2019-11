Esport er en bragende succes i foreningerne

Computerspil er ikke længere forbeholdt drengeværelset, men er rykket ud i foreningernes fælleslokaler og fællesskaber. I det senere år er er antallet af esportsudøvere steget med 2807 personer i idrætsforeningerne. Dette er en stigning på hele 133 procent. Antallet af udøvere der dyrker esport i forening er mere end fordoblet på et enkelt år.

Udviklingen glæder formand i DGI, Charlotte Bach Thomassen: ”Esporten er et godt eksempel på, hvordan vi i foreningen samles om aktiviteter, som vi ønsker at være fælles om. Rigtigt mange børn og unge gamer som en helt naturlig aktivitet i deres hverdag. Derfor er jeg glad for, at vores foreninger giver flere børn og unge mulighed for at indgå i aktive fællesskaber og at vi i DGI hjælper ildsjæle indenfor esport med at starte denne populære aktivitet og nye foreninger op,” siger Charlotte Bach Thomassen.

Stor interesse for esportuddannelse

Ligesom antallet af esportudøvere er steget, er også antallet af foreninger, der tilbyder esport, steget kraftigt. I 2017 tilbød 68 foreninger under DGI esport. Dette tal steg i 2018 til 138 – det er 70 nye foreninger på kun et enkelt år.

Også esportkurser for trænere og leder har oplevet en stigende interesse. Hos DGI har man haft 450 nye deltagere på grunduddannelsen som esporttræner, til trods for at uddannelsen kun har været udbudt siden januar 2018.

Fokus på bevægelse

Den ældre og snusfornuftige generation kunne så frygte, at den unge generation ikke fik bevæget sig nok. Dette har man heldigvis også fokus på og gør i foreningerne meget ud af også at inkorporere bevægelse i esporttræningen.

”DGI bidrager til, at foreninger med esport på programmet etableres og udvikles med fokus på samme sunde træningskultur, som inden for de idrætter, som vores idrætsforeninger traditionelt tilbyder børn, unge og voksne. Her er uddannelse af esportstrænere vigtig, ligesom vores etiske kodeks sætter en god ramme for esport i foreningslivet. Begge dele oplever vi en stor efterspørgsel og opmærksomhed på,” udtaler Charlotte Bach Thomassen.

Via: Ritzau