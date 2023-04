Dårligt nyt: Der kommer sandsynligvis ikke nogen iPhone SE 4.

På trods af rygter om et muligt comeback for nylig ser det nu ud til, at iPhone SE 4 ikke bliver lanceret alligevel

Der har været en masse rygter om Apples kommende produkter i de seneste uger, og nu har rygterne om den længe ventede iPhone SE 4 taget en trist drejning.

På trods af de seneste rygter (Åbner i nyt vindue) om, at den fjerde generation af iPhone SE var klar til en lancering i 2025, har den kendte Apple-analytiker Ming-Chi Kuo nu hævdet, at enheden "ikke i øjeblikket er en del af Apples planlægning af nye produkter" for de kommende år.

Dette går imod hans egne tidligere forudsigelser om, at iPhone SE 4 ville være meget lig iPhone 14 (Åbner i nyt vindue). Kuo tweetede (Åbner i nyt vindue) også, at han mener, at alle iPhone SE 4-modeller, der i øjeblikket er under udvikling, blot er tekniske prototyper til Apples (Åbner i nyt vindue) igangværende 5G-udvikling.

I think SE 4 is not currently part of Apple's new product planning for 2024/2025. https://t.co/5TVl0mkTpbApril 14, 2023 See more

Det er selvfølgelig en trist nyhed for alle iPhone SE-fans - men de, der krydser fingre for en ny iPhone til en overkommelig pris, har efterhånden vænnet sig til de forskellige meddelelser om iPhone SE 4.

For blot et par måneder siden rapporterede analytikere, at Apple havde opgivet planerne om at udgive en fjerde generation af iPhone SE (Åbner i nyt vindue) på grund af tvivl om seriens popularitet og rentabilitet. To måneder senere hævdede de samme analytikere, at Apple havde genoptaget udviklingen af iPhone SE 4, selv om virksomheden planlagde en meget senere udgivelsesdato end oprindeligt planlagt.

Nu ser det imidlertid ud til, at Kuo tvivler på, om vi nogensinde vil se en iPhone SE 4. Kan vi virkelig forvente, at Apple vil genoptage udviklingen af en enhed med begrænset kommerciel appel i 2026 og fremover? Til den tid venter vi nok på iPhone 18-serien.

Den senaste iPhone SE-modellen kom i mars 2022. (Image credit: Shutterstock / Foxartbox)

Men igen, hvem ved? Den sidste iPhone SE - iPhone SE (2022) (Åbner i nyt vindue) - udkom i marts sidste år og bød ikke rigtig på noget nyt rent designmæssigt (Åbner i nyt vindue), så denne gang vil Apple måske vente, til de kan tilbyde kunderne en reel grund til at købe en iPhone SE 4.

Hvis vi rent faktisk får en iPhone SE 4 i 2026, har lækager hidtil antydet, at telefonen kunne komme med en 6,1" OLED-skærm (Åbner i nyt vindue) og en flare - selv om det er værd at bemærke, at disse forudsigelser blev lavet på baggrund af enhedens forventede ankomst i 2024. En ny iPhone SE, der deler designmæssige ligheder med den nu udgåede iPhone X (Åbner i nyt vindue), vil sandsynligvis ikke klare sig særlig godt i 2026.

Efter al sandsynlighed er iPhone SE 4 altså død. Eller i det mindste er den iPhone SE 4, som vi havde forestillet os, død. Der er altid en chance for, at Apple ombestemmer sig og beslutter sig for at genoplive den prisbillige iPhone-serie i fremtiden, men lige nu ser det ikke særlig lovende ud.