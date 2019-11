Det kan blive svært at rette op på fejlene i Samsung Galaxy Fold

Du har sikkert allerede bemærket, at Samsung Galaxy Fold har problemer med holdbarheden, hvilket har ført til, at Samsung har udskudt lanceringen i et forsøg på at rette op på problemerne – men en ny rapport antyder, at de slet ikke kan være så lette at rette op på.

iFixit (en hjemmeside med masser af erfaring i at reparere og skille telefoner ad) er kommet med deres egne teorier i forhold til hvor for Samsung Galaxy Fold så let går i stykker. Her nævner de blandt andet OLED-skærmene – som er af typen det kan bruges i en foldbar telefon – og derfor er meget skrøbelige.

Det er et problem, der ikke så let lader sig fikse, ligesom der er andre potentielle problemer med skærmen, idet OLED kan reagere negativt på ”pres, fugt, luft eller stort set alt”, samt at designet af hængslet tillader, at der kan trænge støv ind i enheden.

Et andet og mere uundgåeligt problem er fjernelsen af det beskyttende lag plastik på skærmen. Samsung har ikke ment, at folk skulle fjerne det, men måske har de ikke gjort det tydeligt nok.

iFixit noterer sig dog, at det ikke blot er fraværet af et cover, som kan skabe problemer, men også det tryk som lægges i at fjerne det. De har desuden en teori omkring, at de robotter som Samsung har brugt til at folde telefonen sammen tusindvis af gange (som en del af deres egne brugertests) gør det på samme måde hver gang, hvor et menneske af kød og blod vil lægge trykket forskelligt samt holde telefonen i forskellige positioner.

Sidst er der ikke nogen forudbestemt midterlinje igennem skærmen, hvilket får det til at ligne én stor skærm i stedet for to separate paneler. Desværre betyder det også, at trykket kan fordeles meget forskellige i stedet for det samme sted hver gang, hvilket kan give problemer.

Et generelt foldbart problem

Det er værd at notere sig, at disse teorier blot er kvalificerede bud. iFixit har ikke selv haft fat i en Galaxy Fold-enhed, men de har dog en del erfaring at trække på, hvorfor de kan komme med disse bud.

Har de ret i deres antagelser, kan dette være et kæmpe problem for Samsung og foldbare telefoner i almindelighed. Mange af disse problemer vil ikke umiddelbart kunne fikses, med mindre der ændres drastisk på designet af Galaxy Fold, imens andre kan være svære at fikse på alle foldbare telefoner.

Vi håber at Samsung finder en løsning og at den foldbare fremtid ikke er afblæst før den gik i gang.

Via AndroidAuthority