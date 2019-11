Lanceringen af Samsung Galaxy Fold officielt udskudt - på ubestemt tid

Opdatering: Samsung har nu helt officielt udskudt lanceringen af Galaxy Fold og peger især på feedback fra anmeldere, som viser, at ”enheden har brug for yderligere forbedringer”, som årsagen.

”Tidlige opdagelser antyder, at trykket på top og bund af hængslet kan have ledt til problemer med skærmen, ligesom fremmedlegemer kan være kommet ind i enheden”, skriver virksomheden. Samsung siger ikke noget om hvor lang tid lanceringen vil blive udskudt, kun at de vil komme med en ny lanceringsdato ”inden for de kommende uger”.

Galaxy Fold går ifølge en række tech-journalister i stykker, og dette har ifølge The Wall Street Journal fået Samsung til at udskyde den planlagte lancering d. 26. april med minimum en måned. Kilder fortæller avisen, at Samsung ikke har bestemt sig for en ny lanceringsdato for Fold, men siger, at vi får mere at vide inden for de ”kommende uger”.

Nyheden kommer en dag efter endnu en rapport hævdede, at lanceringen af Galaxy Fold var blevet udskudt i Kina, men stadig sat til d. 26. april i USA. Wall Street Journal peger på en global udskydning, i et forsøg på at udbedre problemerne, som sætter spørgsmålstegn ved holdbarheden af Galaxy Fold.

Fikser folden

Adskillige tech-medier og online anmelder, som har haft tidlig adgang til enheden, der skulle være verdens første foldbare telefon til mainstreammarkedet, har ubevidst fjernet et beskyttende lag plastik fra skærmen, idet de troede, at der blot var tale om netop beskyttende plastik. Desværre har dette forårsaget fejl på skærmen, som i nogle tilfælde er holdt helt op med at fungere.

En anmelder, som ikke fjernede det beskyttende lag plastik, tweetede , at den ene side af skærmen var begyndt af flimre, efter kun et par dages brug. En anden sagde i et tweet , at den ene side reagerede hurtigere end den anden, hvilket resulterede i et ”gele-agtigt” problem. Rapporterne sendte hurtigt Samsung i damagage control, hvor de forsikrede om , at firmaet ville undersøge disse tilfælde.

Vi må vente og se, om disse tilfælde peger på et mere seriøst problem ved designet og holdbarheden af Galaxy Fold, eller om der er en nem og holdbar måde at rette dem på, inden lanceringen af verdens første foldbare flagskibstelefon.