De første trådløse Sonos-hovedtelefoner kan være på vej efter nyt opkøb

Der har siden 2019 været rygter om nogle mulige trådløse hovedtelefoner fra Sonos. Det vil være en stor nyhed, for selv om Sonos er kendt for god lyd, har de haft fokus på multiroom og wi-fi. Med et par Bluetooth hovedtelefoner vil Sonos slå hul på et helt nyt marked. Det seneste opkøb tyder på, at virksomheden vil arbejde mere indgående med Bluetooth, og det understøtter rygterne om et par Sonos-hovedtelefoner.

Tech-nyhedssiden Protocol har bekræftet, at Sonos har opkøbt T2 Software - en teknisk startup-virksomhed, der har arbejdet på Bluetooth LE-standarden (Low Energy) og LC3-lydcodec, som begge har til formål at sende og modtage lyd af højere kvalitet uden at dræne så meget batteri.

Mens selve opkøbet er på plads, så er de trådløse hovedtelefoner endnu ikke blevet officielt bekræftet af Sonos - "lejlighedsvis vil vi erhverve teams, talenter og/eller teknologi, der udvider vores eksisterende og fremtidige produktkøreplan", siger en Sonos-talsmand til Protocol.

Det er selvfølgelig også muligt, at den nyerhvervede teknologi skal kan bruges til at forbedre virksomhedens udbud Bluetooth-højttalere, som Sonos Roam eller måske endda en potentiel efterfølger, som så kan få forbedret batterilevetid og tilslutning uden at ofre bærbarhed og lydkvalitet i processen.

Når alt dette er sagt, har vi en mistanke om, at Sonos vil få en ret stærkt konkurrencefordel på markedet for trådløse hovedtelefoner, hvis virksomheden bliver blandt de første, der lancerer et par

hovedtelefoner med LC3-codec.

LE, LC3 og batterilevetid

Bluetooth LE er en standard for trådløs lyd, som Bluetooth SIG (Special Interest Group) annoncerede i 2020 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter trådløs lydtransmission i højere kvalitet.

Det er i bund og grund nogle målsætninger, som udviklerne kan arbejde hen imod, der omfatter lavt strømforbrug, lav latenstid, bedre understøttelse af ægte trådløs lyd og simultan lydtransmission og andre målsætninger om højere kvalitet ved lavere energiforbrug.

LC3 (Low Complexity Communications Codec) er et lydcodec, der skal erstatte det eksisterende SBC (Sub-Band Codec). Det er kompatibelt med Bluetooth LE og er i stand til på en smart og effektiv måde at komprimere et lydsignal til transmission og derefter dekomprimere det i den anden ende uden at bruge så meget strøm og uden at miste klarhed.

Du kan faktisk høre en direkte sammenligning mellem SBC og LC3 på Bluetooth SIG's websted, som er udført af T2 Labs (det firma, der netop er blevet opkøbt). Sammenligningen viser, at LC3 er i stand til at gengive klar lyd ved bitrater så lave som 64 kbps, mens SBC taber meget kvalitet allerede ved 192 kbps.

Forventningen til et produkt, der understøtter de nye teknologier og codecs, vil være enten forlænget batterilevetid eller et mindre produkt med samme batterilevetid (ideelt for ægte trådløse øretelefoner), samtidig med at lydkvaliteten og latency-ydelsen forbedres.

Et andet punkt, som Sonos vil være særligt interesseret i, er LC3's evne til at understøtte flere synkroniserede lydstrømme - noget, som virksomheden er kendt for med sine højttalerprodukter til flere rum.

På nuværende tidspunkt vil nogle af de nyere lydprodukter, der anvender Bluetooth 5.2, have kapacitet til at understøtte Bluetooth LE og LC3, når de lanceres, men codec'et er endnu ikke blevet frigivet i et forbrugerprodukt.