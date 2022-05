Dagens dårlige nyhed: Nu bliver elektronik endnu dyrere

Snart kan vi alle se frem til, at produkter, der er afhængige af halvledere - altså microchips - for at fungere, vil blive dyrere.

Flere chip-producenbter forbereder sig nemlig lige nu på at hæve priserne på deres produkter.

Verdens største chipproducenter - herunder Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung og Intel - overvejer yderligere prisstigninger, siger analytikere ifølge Computerworld til CNBC.

Selv om prisen på halvledere allerede er steget de senste år, kommer denne udvikling altså ikke til at aftage foreløbig, lyder spådommen fra halvlederanalytiker Peter Hanbury.

Han maner at prisstigninger i år vil ligger på 5 til 7 procent.

Den store microchip-lede der hærger techindustrien lige nu gør prisstigninger uundgåelige i en kapitalistisk sammenhæng, men også øgede omkostninger for chip-selskaberne forklarer stigningerne. Det skriver Computerworld.

CNBC har prøvet at indhente en kommentar fra TSMC, der er et af verdens største producenter af halvledere, men en talsmand for TSMC fortalte, at selskabet ikke kommenterer dets priser.

Det er anden gang i år at TSMC varsler prisstigninger.

"Med den fortsatte mangel på halvlederchips er producenterne i stand til at opkræve en præmie, efterhånden som kunderne fortsætter med at presse på for at sikre forsyningen," sagde Hanbury.

Han forventer dog, at manglen begynder at aftage på visse chips ved udgangen af året. Det rapporterer Computerworld.