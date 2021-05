Covid-19 udbrud på Foxconn-fabrik rammer iPhone-produktionen

Produktionen af iPhones på et Foxconn-anlæg i Indien er blevet ramt af en kraftig stigning i Covid-19-sager blandt medarbejderne, hvilket understreger den fortsatte risiko, pandemien udgør for den globale mobilindustri.

Foxconn's Chennai-anlæg er beliggende i staten Tamil Nadu, en af de regioner, der er værst ramt af den anden bølge af coronavirus i landet. Staten er i øjeblikket genstand for en fuldstændig nedlukning og forsøg på at stoppe spredning af virussen påfører begrænsninger for borgere og virksomheder.

Ifølge Reuters har Foxconn pålagt fabrikken en "ingen adgang"-foranstaltning, hvilket betyder, at når medarbejdere har forladt stedet, kan de muligvis ikke komme ind igen.

Foxconn iPhone

Som i andre dele af verden tilbyder Foxconn medarbejdere sovesale, og firmaet har bekræftet over for nyhedsbureauet, at et lille antal medarbejdere er bekræftet smittet med Covid-19 - tallet menes at være omkring 100.

I meddelelsen fremgik det, at virksomheden ydede støtte til de berørte, herunder medicinsk assistance, men det blev ikke uddybet i hvilket omfang eller hvilke dele af personalet.

Det menes imidlertid, at udbruddet har haft en mærkbar effekt på produktionsniveauerne. Konsekvenserne for Apples samlede forsyningskæde vil dog være minimal, eftersom fabrikken producerer iPhones specifikt til Indien, hvilket er et mindre marked for virksomheden, men hændelsen styrker den generelle usikkerhed, der eksisterer her under pandemien.

De fleste analytikere mener, at markedet vil falde igen i 2021, om end langsommere end sidste år, idet der rundt om i verden begynder at blive genåbnet.

Apple selv har ikke vist nogen tegn på afmatning, således er der stor efterspørgsel efter iPhone 12, der bidrager til rekordindtægter i det seneste kvartal.

Apple er blevet kontaktet for en kommentar.

Via Reuters