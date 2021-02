Få overblikket: 4G og 5G-bredbånd

Selvom bredbåndsforbindelser har været her i årevis er det ikke givet, at du kan få en ordentlig hastighed. Det afhænger helt af, hvilken type kabler, der er gravet ned omkring din bolig, hvor langt du bor fra nærmeste central osv.

Du behøver dog ikke sætte din lid til kablerne. Du kan vælge i stedet at få bredbåndsforbindelsen via mobilnettet: 4G og 5G. Vi giver dig et overblik over nogle af mulighederne her.

I det følgende har vi taget udgangspunkt i abonnementer med en forbrugsgrænse på 1.000 GB om måneden. Langt de fleste brugere vil ikke komme i nærheden af den grænse.

5G: Til dig i de store byer

TDCs 5G-netværk er godt nok blevet landsdækkende, men der er stadig bedst dækning i de store byer. Dertil kommer, at 5G-teknologien stadig er i sine tidlige stadier. Dækningen bliver løbende forbedret - og du kan i teorien nå op på 1 GB/s. En hastighed, der ellers kun er muligt via fiberkabler.

Det TDC-ejede Telmore er først til at tilbyde bredbånd via 5G.

4G: 3 og Oister

Hvis du bor et sted, hvor 5G-dækningen ikke er udbygget nok endnu, kan du de fleste steder få en mere end fin hastighed med 4G. Det kan du få hos 3 og Oister. Produkterne minder meget om hinanden, og det er der en naturlig grund til. De to selskaber er faktisk et og samme firma, der kører på samme netværk. Altså får du samme dækning uanset hvilket af selskaberne, du vælger.

Hos 3 er der dog den fordel, at der medfølger en udendørsantenne. Det gør det nemmere at fange et 4G-signal, og vil gøre forbindelsen hurtigere og mere stabil.

4G-bredbånd til den sparsommelige

Vil du have Danmarks måske billigste bredbåndsforbindelse, skal du træffe et utraditionelt valg. De bredbåndsabonnementer, der sælges hos teleselskaberne er i bund og grund et simkort, som det du kender fra din mobiltelefon, med den eneste undtagelse, at du ikke kan ringe til routeren. Derfor kan du faktisk købe et almindeligt mobilabonnement med fri data og sætte simkortet over i en 4G-router. Det vil, potentielt, give dig samme dækning og hastighed som du ville få med det pågældende selskabs bredbånd.

4G-routere

Vælger du modellen med et mobilabonnement med fri data, skal du selv købe en 4G-router at sætte simkortet i. Her er nogle muligheder: