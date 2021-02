3G gav os internet på mobilen, 4G gav videostreaming - hvad er den største revolution ved 5G?

Som det første land i Norden er 5G-netværket allerede landsdækkende i Danmark. Det bliver dog fortsat udbygget og forbedret de kommende år, hvor netop 5G-dækningen bliver et konkurrenceparameter selskaberne imellem. I øjeblikket har TDC førertrøjen, men 3 og Telia/Telenor arbejder på at komme på omgangshøjde

Før vi ser på, hvad vi har i vente med 5G, tager vi en tur tilbage til de tidligere teknologier.

Først kom internettet, så videoerne

Teleselskabet 3 var først med 3G-netværk i Danmark i 2003. Der blev sendt mange MMS-beskeder, og de mange større datapakker, der skulle sendes og modtages gav behov for et hurtigere netværk. At browse på mobilen blev udbredt, efterhånden som de andre mobilnetværk blev udbygget til 3G. Hastigheden var dog ikke fremragende, så i praksis var det lidt begrænset hvad forbindelsen kunne bruges til.

Det ændrede sig med 4G i 2011. Nu var det ikke kun muligt at streame musik, men også at se videoer i høj opløsning.

Og så er vi ved 5G. Før vi kommer ind på fremtiden, skal vi lige se på hvad den nye netværksteknologi betyder i praksis.

5G giver mulighed for:

Faktisk downloadhastighed på 1-10 Gb/s

Ned til et millisekund forsinkelse

10-100 gange flere tilsluttede enheder

99,999% tilgængelighed

100% dækning

90% lavere energiforbrug

Op til 10 års batterilevetid på industrielle maskiner

Videoer i højere opløsning

Det er selvfølgelig altid svært at spå om fremtiden, men det er i hvert fald helt sikkert, at 5G gør det muligt at streame videoer i langt højere oplysning.

Teleanalytiker Torben Rune har overfor TechRadar peget på, at mobilernes specifikationer i fremtiden kommer til at betyde mindre. I dag udfører din telefon en masse beregninger. Derfor betyder specifikationer som RAM og CPU en hel del. Men fremover vil langt flere beregninger blive lavet i skyen. Det, der virkelig kommer til at betyde noget er hvor hurtigt din telefon kan sende og modtage de informationer.

Alligevel er den største revolution i 5G ikke dens hastighed. Vores samfund og verden er allerede i en overgangstilstand, hvor begrænsningerne ved netværksteknologi forhindrer det næste store spring.

Du har sikkert hørt om IoT-enheder (Internet of Things), kunstig intelligens, smart home, selvkørende biler, automatisering og cloud-tjenester. Alle disse er en realitet i dag, men lider under begrænsningerne i 4G-netværket.

Internet of Things

Et af de største problemer med et 4G-netværk er, at der ikke prioriteres. Og derfor kan det rumme et begrænset antal enheder. 5G derimod kan splitte trafikken op, så vigtigt udstyr og tjenester bliver tildelt mere kapacitet end det mindre vigtige. Hvad betyder det så i praksis? Det betyder, at 5G er langt mere anvendeligt til eksempelvis at sørge for smart lysregulering og mere effektiv produktion på fabrikker.

Det betyder også, at der altid vil være plads til din selvkørende bil på netværket. En bil, der kan gøre selv, takket være den tidligere nævnte forsinkelse. Fra bilen registrerer, at den skal stoppe går der nemlig kun et millisekund før den faktisk også gør det.

Der går dog nogle år endnu, før 5G-netværket bliver så udbygget. Hvad angår selvkørende biler, kan mage andre ting spænde ben, men netværket skal nok blive klart.