Black Shark 2 fra Xiaomi vil være gaming-telefonen over dem alle

Sidste års Black Shark viste sig at være en kompetent men forglemmelig model på markedet for gaming-smartphones, men det vil Xiaomi råde bod på nu, og lancerer derfor Black Shark 2.

Telefonen blev annonceret i dag , og Xiaomi Black Shark 2 er udstyret med en trykfølsom AMOLED-skærm på 6.39 tommer, som lader spillerne opnå noget forskelligt, alt eft er hvor hårdt der trykkes. Det er dog ikke den eneste overraskelse som skærmen på Black Shark 2 har i ærmet, takket være den indbyggede fingeraftrykslæser fra Samsung får du også biometrisk sikkerhed.

Her er seriøse kræfter på spil

Hvad angår rå regnekraft, så fejer Black Shart 2 tidligere gaming-telefoner af banen, såsom Razer Phone 2 , og har den seneste Snapdragon 855-processpr samt Adrenos nye 640 GPU, som skulle være 20% bedre i forhold til Adreno 630.

Som sin forgænger er den udstyret med et 4.000mAh.batteri, og hurtigopladningen er ændret fra 18W til 27W, hvilket betyder at den lades betydeligt hurtigere op.

Hvad angår kameraet i Black Shark 2, har Xiaomi valgt en dual sensor 48MP/12MP som det primære setup og et 20MP-kamera på fronten til selfies.

Telefonen kan købes i Kina (eller via parallelimport) fra i dag i Frozen Silver og Shadow Black. Prisen for Xiaomi black Shark 2 er sat til 3.199 kinesiske yuan. Omregnet til danske kroner er det ca. 3.200 kroner. For den pris får du 6GB RAM og 128GB lagerplads. Den dyreste model koster 4.199 yuan (4.200 kroner) og giver dig 12GB RAM og 256GB lagerplads.