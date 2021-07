Bedste DAB radio 2021: Hvilken digital radio skal du købe?

De bedste DAB radioer er bevis for, at de gode gamle dage med radio stadig er stærke - og de findes stadig i mange af vores hjem, selvom smart højtalere fortsætter deres stabile overtagelse.

DAB radioer kan fylde dit hjem med strålende musik, nyheder og masser af vittigheder, der holder dig underholdt hele dagen (og hele natten, hvis du vil).

Fordi de fungerer godt i alle slags miljøer, er DAB radioer en god gave - især til den person, der er vanskelig at købe noget til, eller for dem, der ikke abonnerer på de bedste musikstreamingtjenester for at få deres musik.

Imidlertid kan det store udvalg af DAB radioer, der er tilgængelige på markedet lige nu, gøre det til en udfordring at finde den, der passer til dig. For at spare dig for besværet har vi fundet de bedste DAB radioer, som vi har haft mulighed for at teste selv og samlet dem til en enkelt liste.

Så uanset om du leder efter en digital radio med anstændig lyd til køkkenet, en alarmradio til dit sengebord eller en bærbar radio, du kan tage med på farten, har vi den bedste mulighed til dig - uanset dit budget.

Så uanset om du leder efter en digital radio med anstændig lyd til køkkenet, en alarmradio til dit sengebord eller en bærbar radio, du kan tage med på farten, har vi den bedste mulighed til dig - uanset dit budget. Her er de bedste DAB radioer, der er tilgængelige lige nu.

1. Pure Evoke CF-6 Et fejlfri hjemmestereo alt-i-1-system Specifikationer Radio: DAB, DAB+, FM Display: 2.8" TFT farve display Opladningsmetode: AC oplader Dimensioner: 380 x 145 x 223 mm (W x H x D) Output: 20W stereo Tilslutningsmuligheder: Bluetooth, Spotify Connect, 3.5mm AUX IN CD afspiller: Ja Grunde til at købe + Utrolige afspilningsindstillinger + Spotify Connect support Grunde til at lade være - Ingen Google Cast-support - App-timeout irriterer nogle gange

Pure Evoke C-F6 gifter sig med moderne tilslutningsmuligheder med old-school CD afspilning, og det er nærmest det bedste DAB radio og stereoanlæg, du kan købe i dag.

Let at sætte op, en fornøjelse at lytte til og med næsten enhver klokke og fløjte, du har brug for fra en enkelt lydenhed, er dette et fantastisk valg for alle, der søger en one-stop lydboks. Med 3-tommer stereohøjtalere og en 20W-udgang kan den også skrue op til festniveauer, samtidig med at den opretholder en rig, afbalanceret lyd.

Læs mere: Pure Evoke CF-6 review

2. Ruark R1 MK4 En klassiker får en stilfuld makeover Specifikationer Radio: DAB, DAB+, FM Display: OLED Opladningsmetode: AC oplader Dimensioner: 130 × x 175 x 135mm (W x H x D) Output: 9W Tilslutningsmuligheder: Bluetooth, 3.5mm AUX input, 3.5mm line-in, USB CD afspiller: Nej Grunde til at købe + Pænt design + Klar lyd + Nem betjening Grunde til at lade være - Ingen Spotify Connect

Ruark R1 M4 er en udvikling af en af virksomhedens mest populære DAB radioer, R1 - og dens Scandi-stil æstetik og nem kontrol gør det nemt at anbefale denne, hvis du leder efter den bedste DAB radio til at lytte med stil.

En automatisk dæmpnings OLED-skærm og drejeknapper gør den let at bruge, mens understøttelse af Bluetooth- og USB kilder gør den ret fleksibel, når det kommer til musikafspilning.

Den leveres med DAB-, DAB +- og FM-radiostøtte og lyder klar og ekspansiv på trods af dens lille størrelse.

3. Tivoli Audio PAL+ BT En DAB+ radio du kan tage med dig i regnvejr Specifikationer Radio: DAB, DAB+, FM, AM Display: 70 x 30mm LCD display Opladningsmetode: AC oplader Dimensioner: 157 x 92 x 93mm (W x H x D) Tilslutningsmuligheder: Bluetooth, 3.5mm AUX IN Batteri: 16 timer Vægt: 875g DAGENS BEDSTE TILBUD Low Stock 2.295 kr. Læs mere hos Coolshop.dk Grunde til at købe + Lang batterilevetid + Stænktæt Grunde til at lade være - Dårlig værdi for pengene - Svær indbygget kontrol

Tager du din musik med på farten? Få digitale radioer har indbyggede batterier og stænktæt, bærbart design, så PAL + BT er lidt unik. Dens 16-timers batteri er simpelthen fremragende og gør det til et godt - men dyrt - alternativ til en Bluetooth højtaler, som du måske tager ud i haven eller med på en længere tur til stranden.

Dens overskriftsstik og AUX-indgang er praktisk, mens lydkvaliteten er anstændig. Men Bluetooth er ikke ligefrem en dyr teknologi, og lydkvaliteten er ikke perfekt nok til, at Tivoli opkræver den slags penge, som PAL + BT koster.

Designet har dog forbedret sig i løbet af de sidste par år, de reducerer fjernbetjeningen og har fjernet den overdimensionerede analoge knap til fordel for en dygtigere LCD skærm. Tivolis PAL + BT er ikke den mest omkostningseffektive måde at få en DAB + -radio på, men den er stadig en af de bedste.

I sidste ende er dette en kompakt, alsidig DAB radio, der let kan tages rundt i hjemmet (og hvor som helst ellers) takket være et 16-timers batteri - mens PAL + BTs inkludering af Bluetooth og en bastung lyd går en del af vejen for at retfærdiggøre den høje pris. Perfekt til lejlighedsvis vandring i badeværelset.

Læs mere: Tivoli Audio PAL+ BT review

4. Pure Siesta Charge Trådløs opladning gør dette til en fremadrettet DAB-radio Specifikationer Radio: DAB, DAB+, FM Display: LED Opladningsmetode: AC oplader Dimensioner: 155 x 145 x 80mm (W x H x D) Lyd: 20W stereo Tilslutningmuligheder: Bluetooth, Apple Lightning, 3.5mm AUX IN / AUX OUT, USB CD afspiller: Nej Grunde til at købe + Flot, kompakt design + QI trådløs opladning Grunde til at lade være - Stille bas - Har du brug for trådløs opladning?

Hvad der får Pure Siesta Charge til at skille sig ud er - du gættede det - dens opladningsfunktioner. Hvis din smartphone er kompatibel med Qi trådløs opladning, kan du lade den ligge oven på denne DAB radio, mens den oplader dit batteri.

Den har en dejlig lyd med enkle tilpasningsmuligheder og forudindstillinger, mens alle de praktiske alarm-, timer- og radiofunktioner i Pures populære Siesta-serie placerer det som en meget praktisk gadget til soveværelset. For ikke at nævne en automatisk dæmpning af LED skærm og en flot skærm.

Ikke alle vil bruge den trådløse opladningsfunktion: men uanset får du en slank, veldesignet DAB radio og højtaler, der er værd at se på.

Læs mere: Pure Siesta Charge Review