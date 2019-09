Astralis kæmper for at generobre verdenstoppen

Så er det i aften kl. 20.50 New York-tid, at drengene fra Astralis igen kaster sig ud i kampen om at blive nummer et på verdensranglisten i Counter-Strike. Det sker ved turneringen ESL One New York, der for fjerde gang afholdes i Brooklyns Barclays Center.

I den første kamp er Astralis oppe mod OpTic, et andet dansk hold. OpTic er nummer 22 på verdensranglisten, hvor Astralis er nummer 2, men følger de formen fra den sidste turnering, StarLadder Majoren, i Berlin, hvor de snuppede titlen for et par uger siden, så bør det ikke være deres danske modstandere, der holder dem væk fra finalen, der spilles søndag den 29. september.

Her streamer du weekendens kampe

Sværere bliver det i næste kamp, hvor Astralis skal møde det amerikanske hold NRG, der ligger nummer 3 på verdensranglisten, altså lige i hælene på Astralis. Ud over at være knivskarpe, så længes NRG sikkert efter hævn, da det netop var Astralis, de tabte til i semifinalen i StarLadder-turneringen.

I alt 8 hold kæmper om at få del i puljen på de 200.000 dollars, hvilket svarer til omkring 1,3 millioner kroner, så der er nok at spille om. Altså ud over de point, som Astralis mangler for at nå til tops på listen over verdens bedste. Her er holdet som nævnt nummer 2 med 759 point, mens det amerikansk-schweiziske hold Liquid topper med 866 point. Men lad os se, hvor længe det holder.

Du kan følge med i finalekampene på TV 2 Play, der streamer live fra lørdag klokken 19.15 og søndag kl. 15.25. Du skal dog have adgang til hele pakken på streamingkanalen, og den koster 139 kroner om måneden. Kan du holde ud at se reklamer, kan du få den til 109 kroner.