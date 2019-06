Apples 16-tommer MacBook Pro kan komme i år – men uden OLED-skærm

Tilbage i februar fortalte vi, at Apple havde planer om at lancere en 16-tommer MacBook Pro med et helt nyt design, og selvom senere rygter tydede på, at den aktuelle maskinen ikke ville dukke op før 2020 eller 2021, meddeler Forbes nu, at den kommer allerede i år. Det er det London-baserede analysefirma IHS Markit, som nu hævder, at Apple forbereder sig på at afsløre en 16-tommer MacBook Pro i september, altså samme tidspunkt firmaet normalt afslører sin iPhone-serie.

”Vi venter på at Apple lancerer et nyt produkt i forbindelse med sit september-arrangement, forudsat at der ikke opstår uforudsete problemer med produktudviklingen”, udtaler Jeff Lin, som er assisterende direktør for forbrugerelektronik hos IHS Markit.

For nogle dage siden kunne vi desuden fortælle, at Apple har planer om at gå over til OLED-skærme på sine tablet- og laptop-produkter, men detaljerne fra IHS Markit tyder på noget andet. Den nye maskine skulle få en 16-tommer TFT-LCD-skærm fra LG med en opløsning på 3072 x 1920 pixels.

Som sædvanlig må vi huske på, at intet er officielt bekræftet, samt at vi ikke kan være sikre på, at informationen fra IHS Markit er korrekt. Dette er dog ikke den eneste information analysefirmaet er kommet med – de mener også, at Microsoft vil lancere en tablet-surface med understøttelse af Android-apps i 2020.