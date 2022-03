Apple TV: lukker streaming-adgang for Android TV-brugere

Apple TV er begyndt at skære ned på omfanget af de tjenester, der er tilgængelige for Android TV-brugere, og henviser dem til andre enheder, hvor de kan se deres indhold. Konkret er al leje- og køb af film og tv-serier samt Apple TV Plus-abonnementer begyndt at omdirigere Android TV-brugere til en "Sådan ser du" side i stedet.

Som The Verge beretter, er alle enheder, der kører Android TV OS, samt streaming-enheder som Chromecast med Google TV, blevet påvirket. Derudover vil Apple TV Plus-abonnenter ikke længere kunne bruge streamingtjenesten på en enhed, der kører Android TV.

Når man nu forsøger at få adgang til Apple TV-indhold på Android TV, omdirigeres seeren i stedet til en "Sådan ser du" skærm med følgende erklæring: "Du kan abonnere i Apple TV-appen på iPhone, iPad og andre streaming-enheder." Erklæringen slutter med at bemærke, at brugerne stadig kan abonnere på Apple TV Plus via det officielle websted.

Derudover ser Apple ud til at have truffet ekstra foranstaltninger for at gøre sit indhold sværere at finde på Android TV. Apple TV-appen har f.eks. ikke længere sektioner for film og serier, der er lette at bladre i, og titler, du søger efter, vil i stedet vise den førnævnte "Sådan ser du" skærmen i stedet for at du rent faktisk kan se det ønskede indhold.

Hvad har Apple tænkt sig?

På overfladen kan Apples fjernelse af sit underholdnings indhold fra Android TV-drevne enheder virke både overraskende og ulogisk. Da flere af de film og serier, der distribueres under Apple TV-brandet, har vist sig at være enormt succesfulde (f.eks. den Emmy-vindende komedie Ted Lasso), kunne man tro, at tech-giganten ønsker så mange øjne på sit indhold som overhovedet muligt.

Men så husker man, at Apple og Google er hinandens nærmeste konkurrenter. Set fra Apples synspunkt er det derfor måske ikke i Apples interesse at overføre indtægter fra Apple TV-køb til Google. Eller også gør virksomheden en målrettet indsats for at få flere brugere ind i Apple-økosystemet, hvilket fremgår af, at siden "Sådan ser du" nævner iPhone- og iPad-enheder.

Dermed ikke sagt, at Apple TV er ved at smække med døren. Du vil stadig kunne gøre brug af Apple TV og abonnementstjenesten Apple TV Plus på Roku's streaming-enheder og de fleste smart-tv, der kører operativsystemer, som ikke er Android TV, f.eks. Samsungs Tizen OS.

Alligevel er det ikke en ændring, som vi er alt for begejstrede for, og den vil helt sikkert påvirke et betydeligt antal Apple TV-brugere. Og det mest frustrerende ved situationen er nok, at Apple TV-indholdet jo i en længere periode har været tilgængeligt for Android TV-brugerne, som nu pludselig er afskåret fra en masse indhold. De må føle sig holdt for nar, nu hvor de ikke længere har adgang til film og serier på samme måde. Hvis jeg havde købt og betalt indhold hos Apple, og Apple så pludselig fjernede min mulighed for at tilgå indholdet via mine foretrukne enheder, ville jeg mildest talt blive ret muggen.