Apple-topchef advarer EU: Sikkerheden i iPhones bliver smadret

Sikkerhenden i verdens iPhones bliver smadret.

Så kontant lyder kritikken fra Apple topchef, Tim Cook, efter EU har fremlagt et forslag, der blandt andet skal tvinge Apple til at åbne op for sit økosystem i iPhonen. Det skriver Computerworld.

Forslaget fra EU er rettet mod amerikanske tech-giganter og skal blandt andet sikre, at Apple ikke misbruger sin dominerende position gennem App Store.

Men hvis det bliver ført ud i virkeligheden, så vil det ske på bekostning af brugernes sikkerhed og privacy, lyder det fra Tim Cook.

“Du har et eksempel her, hvor jeg ikke mener det er i brugernes interesse. Den nuværende lovtekst ville give mulighed for 'side-loading' (mulighed for at downloade filer fra ikke-godkendte kilder, red.) på iPhonen,” siger Tim Cook til et arrangement.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

“Dette vil være den ultimative måde at få apps in på iPhonen. Det vil smadre sikkerheden på iPhonen, og en række andre privacy-initiativer som vi har bygget ind i App Store,” forklarer topchefen.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har forklaret, at hun ser lovforslaget som et udtryk for helt almindelige konkurrencevilkår.

“Jeg bor i Belgien, og hvis jeg ikke er tilfreds med udbuddet i Delhaize [supermarkeds-kæde, red] , så kan jeg gå i Carrefour [også supermarkeds-kæde, red] i stedet for. Hvis man ikke kan lide udbuddet i Meny, så kan man gå i Irma.”

“Det synes vi jo er naturligt, så hvorfor accepterer vi, at der kun er én app-store på vores telefon?”, lyder det fra Margrethe Vestager.