Apple ruster sig til massiv efterspørgsel

Meget tyder på, at Apple er ved at gøre klar til at snuppe en pæn luns af det "hul", som er opstået efter at producenterne af Android-smartphones har oplevet tab af markedsandele.

Apple har angiveligt bedt sine leverandører om, at være klar ved maskinerne, så der kan sprøjtes 95 millioner enheder ud af den kommende iPhone-serie, som ventes at få navnet iPhone 14.

Det er mediet Wccftech, der, med det kinesiske medie United Daily News som kilde, skriver, at Apple har bedt leverandørerne om, at øge produktionen fra 90 millioner enheder til 95 millioner enheder. Det rapporterer meremobil.dk

Samtidig spekuleres der i, at køberne ser en fordel i at opgradere til iPhones med større skærme. Den spekulation begrundes med, at Apple åbenbart ikke vil have iPhone Mini med i 14-serien.

Det er kun godt en måned siden, at rygter florerede, at Apple ville nedjustere produktionen af iPhone 14-modellerne. Det skulle ske på grund af den globale mangel på mikrochips.

Siden er Apple kommet med et regnskab, som fik aktiekursen til at stige. Salget af iPhones var i andet kvartal steget med knapt tre procent samtidig med, at smartphones på tværs af mærker havde oplevet af afmatning.

Af regnskabet fremgik det, at Apple havde formået at øge afgangen af mobiler fra fabrikkerne og altså sikre sig større markedsandele. Det skriver meremobil.dk