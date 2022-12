Apple på vej med helt nyt produkt

Sidste gang at Apple lancerede en stor og helt ny produkategori var i 2015, da selskabet præsenterede Apple Watch.

Men ifølge erhvervsmediet Bloomberg kan selskabet være snublende tæt på en lancering af endnu et nyt produkt.

Der er tale om et headset, der kan bruges til videoafspilning, gaming og kommunikation.

Mange konkurrenter som eksempelvis HTC og Facebooks moderselskab Meta har hidtil med deres headset satset på virtual reality-teknologien, som er kendetegnet ved at brugeren trækkes helt ind i en fuldstændig digital verden.

Men Apples topchefen Tim Cook har tidligere udtalt, at han ser et større potentiale i augmented reality, hvor den fysiske verden får lagt et digitalt lag oven på sig. Det er eksempelvis en tilgang, som Microsofts har anvendt med Hololens-brille. Det skriver Computerworld.

Bloomberg omtaler dog Apples nye headset, som en mixed reality-brille, som gør brug af både augmented reality og virtual reality.

Det amerikanske medie vurderer, at det nye headset allerede vil kunne blive lanceret i løbet af det kommende år, og samtidig har Apple internt givet brillens styresystem et nyt navn.

Tidligere blev det internt hos Apple omtalt som realityOS, men kaldes nu for XRreality. XR står angiveligt for extended reality – altså ’udvidet virkelighed’.

Ifølge Bloombergs oplysninger ventes det nye headset, at kunne tilbyde virtuelle samarbejdsværktøjer og en ny version af Facetime, som er tilpasset brillerne, og samtidig har Apple gennem den seneste tid haft jobopslag ude, der afslørede, at selskabet er på jagt efter folk, som kunne hjælpe med at bygge ”mixed reality-verdener”. Det skriver Computerworld.

Den kommende headset ventes, at sende Apple på direkte kollisionskurs med Facebooks moderselskab Meta, der gennem de seneste år investeret svimlende beløb i det såkaldte Metaverse samt udviklingen af digitale briller.

Det seneste headset QuestPro blev lanceret for blot en måned siden med et mål om at tiltrække kunder i erhvervslivet, uddannelsessektoren og blandt de private forbruger.

Quest Pro er samtidig Metas første headset, der ligesom det ventes at være tilfældet med Apples, gør brug af både VR og AR-teknologi. Sådan skriver Computerworld.