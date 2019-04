Apple har netop haft sit bedste CES – og de er slet ikke mødt op

Hvis der er én kæmpe spiller, som altid brillierer med sit fravær til den årlige techmesse, CES i Las Vegas, er det Apple.

Uanset om de underminerer konkurrenterne via store billboard-reklamer eller helt ignorerer showet til fordel for sine egne smarte events, har Apples faste beslutning om at sidde tech-cirkusset over, primært set ud som en genial måde at holde sine egne produktlanceringer fri for konkurrence. I værst tænkelig fald kunne der dog også blot være tale om et kynisk træk, hvorved Apple frasiger sig det ekstravagante tech-show og hallerne stuvende fulde af udstillere.

Men CES 2019 er anderledes. Jovist, Apple er ikke i Las Vegas, som de plejer. Men deres tilstedeværelse kan alligevel mærkes takket være vigtige samarbejdsaftaler i smart home entertainment-segmentet. Uanset om du køber et Sony TV, en LG skærm, et Vizio display eller en Samsung ditto i løbet ad de kommende måneder, køber du en enhed som er kompatibel med Apples AirPlay 2 -standard – firmaets måde at streame indhold trådløst fra deres enheder til dit tv.

Hvad angår Samsung, har de desuden tilføjet deres egen iTunes-app til deres smart-tv-platform, hvilket betyder, at du end ikke behøver at have en Apple-enhed for at kunne få deres indhold.

Dette er et sjældent set træk fra Apples side, som ellers er notoriske for sin tilgang med at ”mure sig selv inde” i et lukket økosystem. Førhen skulle du enten købe hele Apple-livsstilen, ellers blev du holdt udenfor.

På grund af dette har Apple i mange år kørt på med deres TV-boks Apple TV , men kun med moderat succes, og herved afholdt mange kunder fra at købe sig ind i deres digitale bibliotek, med mindre de havde investeret i og smidt en af deres bokse under skærmen.

Men der er en vigtigt detalje, som leder til den næste pointe: AirPlay 2 vil sammen med disse TV teame op med HomeKit , som er Apple smart home-styresytem.

En trojansk hest

Apple benytter med andre ord ikke kun list til at sjæle skærmtid fra andre konkurrerende tjenester, men giver også en stor del af tv-seerne adgang til deres vision for det forbundne hjem, helt uden behov for at besøge en Apple Store.

Dette er et godt eksempel på, at tiderne er ved at skifte. Selevom salget af iPhones objektivt set er imponerende, kan man også fornemme at loftet er ved at være nået og at boblen måske kan gå hen og briste. Selvom den måske ikke decideret brister, forventes det at salget at iPhones går ned, imens kinesiske producenter såsom Huawei æder markedsandele fra dem.

Men på den digitale front, hvad enten vi taler om transaktioner igennem App Store eller filmindhold, går forretningen strygende – og disse nye partnerskaber vil sikre firmaet fra Cupertino fremgang på det digital først indholdsmarked vi lever i.

Dette før vi overhovedet har overvejet den længe ventede Apple TV-tjeneste – fordi Apple ikke er tilfredse med at levere adgang til sine enheder til firmaer som Netflix og lignende, barsler Apple med sin egen TV-tjeneste og håber på en stor bid af distributionskagen.

Nu har de så fået deres trojanske hest, som giver adgang til mange hjem, øjne og ører, og behøver ikke længere fokusere på at skulle lave deres egne TV-apparater, hvis det er hvad de ønsker.

Med lanceringen af streaming-tjenesten Disney+ et par måneder ude i horisonten, har Apple cementeret sin position og er klar til at modstå truslen fra Mickey-koncernen.

Hvad angår HomeKit, er de faldet markant bagud i forhold til Google Assistant og Amazons Alexa.

DeresHomePod har vist sig at være et godt hi-fi-produkt, men ikke så smart en enhed, hvilket primært skyldes stemmeassistenten Siris utilstrækkeligheder.

Imens Apple bruger tid på at forbedre disse aspekter, vil disse nye TV hjælpe dem med at nå ud til et endnu større publikum, imens de forbedrer deres tilbud.

CES savner stadig Apple. Det er som om, der mangler en brik ved firmaet fravær fra showet. Men Apple har alligevel formået at opnå hvad tusindvis af andre udstillere ved showet kun tør drømme om – få deres indbringende produkter ind i kundernes hjem på så smertefri og billig en måde som muligt.