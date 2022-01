Apple: Bluetooth begrænser lydkvaliteten i AirPods

Da AirPods først kom på markedet, var der mange negative eller ironiske kommentarer om selskabets første earbuds – designet, prisen og så videre. Men hvis vi ser på, hvordan det ser ud i dag, er de små earbuds noget af det bedste sælgende tilbehør, og der er tilmed kommet flere versioner, blandt andet en Pro.

Det er formentlig ikke lydkvalitet, der sælger Apples earbuds, men derimod den enkle anvendelse og forbindelsen til Apple-produkter. Men hvad skulle Apple kunne forbedre på sine AirPods? Det kunne måske være at bruge en ny trådløs protokol.

I hvert fald, hvis man spørger Gary Geaves, der er Apples VP for Acoustics og som var med som en del af ledelsen af teamet bag AirPods. I et interview med What HiFi blev Geaves spurgt, om Bluetooth kan være en af faktorerne, der holder lydkvaliteten i Airods tilbage, og svaret fra Apple-chefen antydede, at det kan være tilfældet.

I interviewet forklarer han, at den trådløse teknologi naturligvis er afgørende for den kvaliteten af lyden, men også ting som den latenstid, du får, når du bevæger hovedet.

“Hvis der er for lang tid mellem det tidspunkt, hvor du bevæger hovedet, og lyden ændrer sig eller forbliver statisk, vil du føle dig ret syg, så vi er nødt til at koncentrere os meget hårdt om at få mest muligt ud af Bluetooth-teknologien. Der er en række tricks, vi kan bruge for at maksimere eller omgå nogle af begrænsningerne ved Bluetooth. Men det er rimeligt at sige, at vi gerne vil have mere båndbredde og… Jeg stopper lige her. Vi vil gerne have mere båndbredde”.

Det rapporterer Mobil.nu