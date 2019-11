Apple AirPods 3 kan komme allerede ved udgangen af 2019

Rygter vedrørende Apple AirPods er som ukrudt. Bedst som vi tror at vi har fjernet det hele, så popper det op igen. I dag har vi så fået nys om de nye Apple AirPods 3, i en rapport udfærdiget af analytikere.

Den originale rapport stammer fra DigiTimes , og hævder, at tredje generation af Apple AirPods vil ramme markedet i slutningen af 2019 og have de funktioner, som vi forventede at se i anden generation af hovedtelefonerne – såsom aktiv støjdæmpning og et vandtæt ydre.

Kort efter nyheden slap ud, fortalte en analytiker, Ming-Chi Kuo fra TF International Securities, til 9to5Mac , at han forventer, at to nye modeller vil blive føjet til porteføljen i slutningen af 2019 eller i starten af 2020. En af disse vil kun være en mindre opgradering, i samme stil som anden generation, imens den anden vil være mere omfattende – eksempelvis Apple AirPods 3.

Nu tænker du så måske: ”Hvordan kan der gå rygter om et sæt hovedtelefoner, som kom på gaden for kun et par uger siden?”

Helt ærligt, det ved vi heller ikke… men det gør der.

Analytikerne kan tage fejl

Her er det så vores opgave at minde om, at forudsigelser, rygter og lignende kan være forkerte. Analytikere og journalister som os selv, har ganske vist adgang til den bedste data, men nogle gange ændre interne deadlines sig, ligesom produkter kan ende med at blive droppet helt.

Med det sagt vil vi derfor opfordre til, at tage nyheden med et gran salt – især idet den involverer meget populære produkter, som alle vil vide mere om. Modvægten til dette er naturligvis, at rygterne nogle gange viser sig at holde stik, og kan være et godt udgangspunkt for diskussionen om ny teknologi.

Apple kommenterer naturligvis ikke på rygterne, hvorfor vi næppe bliver klogere i dag, men til Kuos og DigiTimes forsvar, har rygterne om støjdæmpende AirPods floreret i over et år, så der kan være noget om snakken, selvom en eventuel lanceringsdato er blevet skubbet frem i tiden.