Amerikansk fodbold: Sådan streamer du det danske landsholds lørdags-kamp

Hvis du er vild med amerikanske fodbold, behøver du ikke altid at kaste mange penge efter en streamingtjeneste som Viaplay Sport for at se granvoksne mænd kyle rundt med hinanden.

I morgen, lørdag den 19. oktober, kl. 16.00 træder det danske landshold i amerikansk fodbold ind på banen i Gentofte for at møde Holland i den første af to gruppekampe i kvalifikationen til EM i amerikansk fodbold.

Og det er faktisk lidt af en begivenhed, da spillerne ikke har kæmpet på dansk jord siden 2003. Derfor har DR da også slået til, og i et samarbejde med DAFF (Danske Amerikansk Fodbold Forbund) streamer DR kampen live, så hele nationen kan følge med ganske gratis.

"Vi har ikke spillet en A-landskamp i Danmark, siden vi var værter for C-EM i 2003, så det er sandelig på tide, og vi håber mange vil komme ud og støtte op omkring holdet og Danmark," siger Sportschef og Head Coach Lars Carlsen til DAFF.

Danmark er i pulje med henholdsvis Finland og Holland, og den anden af Danmarks to kvalifikationskampe foregår den 26. oktober på udebane i Vantaa mod Finland.

Sådan ser du opgøret

Det er ikke første gang, at DR har vist dansk amerikansk fodbold. De seneste to år har man kunnet se Mermaid Bowl, der er Danmarks svar på den amerikanske Super Bowl, på DR, og det har været så stor en succes, at DR nu udvider samarbejdet med kampen i Gentofte.

Og der er al mulig grund til at se frem til en dansk sejr. I den første kvalifikationskamp i gruppen besejrede Finland netop Holland med intet mindre end 55-0, så mon ikke, at det er mellem de to nordiske lande, at der skal findes en sejrherre i kvalifikationen.

Du kan se kampen live fra Gentofte Sportspark på DRTV her, og det er værd at bemærke, at den ikke sendes på DR's flow-tv kanaler.

Hvis du vil have kampen op på den store tv-skærm, skal du have fat i enten Google Chromecast eller Apple TV, men det er også ganske enkelt at komme i gang med. Du kan for eksempel lægge ud med at læse vores anmeldelse af Apple TV, eller tjekke vores guide til Chromecast.

Vil du gerne vil vide mere om selve opgøret, kan du holde dig opdateret på DAFF's Facebook-side, der har masser af informationer om lørdagens store event.