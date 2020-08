Amazon bekræfter lancering i Sverige

De sidste par dage er der gået rygter om Amazons indtog i Sverige, hvilket giganten nu selv bekræfter via en pressemeddelelse.

I dag rapporterer Amazon selv, at rygterne er sande - Amazon åbner en svensk onlinebutik.

Natten d. 1. august kunne man stadig surfe på den midlertidige version af Amazon.se, efter at virksomheden havde været knap så forsigtige med IP-adresserne på webstedet. (Image credit: Twitter)

Kortfattet bekræftelse af lanceringen

"Amazon har været tilgængelig for svenske forbrugere og virksomheder gennem vores forskellige europæiske websteder i flere år, men det næste skridt er at introducere et komplet detailtilbud i Sverige, og det er dette, vi nu planlægger at gøre," siger Alex Ootes, VP for EU Expansion i Amazon via en pressemeddelelse.

Det svenske PR-bureau, der er ansvarlig for Amazon i Sverige, Burson Cohn & Wolfe, kan ikke sige meget med hensyn til nyheder og kommentarer vedrørende rygterne omkring lanceringen.

”Vi har intet videre at sige lige nu. Vi vender tilbage med mere information, når vi nærmer os lanceringen ", rapporterer Amazon via sin pressekontakt i Sverige.

Det er stadig usikkert, hvad det betyder for en yderligere nordisk lancering, bortset fra at udsigterne for en dansk variant nu virker langt mere sandsynlig, imens det fortsat er en kendt hemmelighed, at Amazon bygger lagre i sverige og samtidig har jobopslag ude vedrørende stillinger for både Danmark, Finland og Norge (ud over Sverige).