Bliver AirPods 3 lanceret af Apple i oktober? Timingen er perfekt

Siden begyndelsen af ​​oktober har der været rygter om en ny Apple-begivenhed, der ventes at finde sted, inden vi går ind i november. Spørgsmålet er, hvad der kan være på trapperne nu i kølvandet på iPhone 13-lanceringen i september.

Heldigvis fik vi bekræftelsen tidligere på ugen: Apple har planer om en ny event, og navnet er "Unleashed". Vi hører i øjeblikket også tale om, at Apple ikke kun vil afsløre et produkt - men to.

Vi troede oprindeligt, at den nye event ville være Apples præsentation af en 16-tommer MacBook Pro, med en ny Apple M1X-processor, men ifølge et rygte, der dukkede op på Weibo, viser det sig, at vi også kan få nye AirPods 3 at se, før oktober er omme.

Black Friday 2021 er lige om hjørnet, så timingen kunne ikke have været bedre for Apple, hvis de vil afsløre deres næste flagskib inden for true wireless hovedtelefoner.

Kommentar: Hvorfor AirPods 3 nu?

Det er svært at vide præcis, hvad Apple planlægger bag kulisserne i Cupertino, men hvis Apple lancerer nye AirPods i år, er det svært at finde et bedre tidspunkt.

Der er gået to år siden lanceringen af ​​den seneste AirPods-model - den med det trådløse opladningsetui - og siden har Apple introduceret såkaldt rumlig lyd (spatial audio). Det eneste problem er, at Apple kun introducerede denne funktionalitet i AirPods Pro og AirPods Max - ikke i standard AirPods.

Ovenstående - ud over at Apple for nylig har solgt AirPods noget billigere og klart forsøger at holde sig foran, når det kommer til helt trådløse øretelefoner - får os til at tro, at Apple nu er klar med AirPods 3.

Der er ikke lang tid til, at vi får kendskab til fakta: Apples oktoberevent finder sted den 18. oktober, kl. 19.00 dansk tid, og vi hos TechRadar følger naturligvis med - AirPods 3 eller ej.