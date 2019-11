Adobe Photoshop klar til iPad

Det var ventet, at den nye Photoshop.app til iPad først skulle kunne downloades nogle dage eftre den officielle lancering under Adobes Max-konference mandag aften. Men allerede før lanceringen kunne appen hentes ned til iPad. Du kan frit benytte appen i 30 dage, hvorefter du får brug for et abonnement til Adobe Creative Cloud, hvis du vil fortsætte med at bruge den.

I skrivende stund kan du få et Creative Cloud-abonnement til så lidt som 86,50 kroner om måneden. For dette får du adgang til Photoshop og Lightroom på alle understøttede enheder, herunder iPad.

Den store nyhed ved denne udgave af Photoshop er, at du vil kunne redigere dine billeder på samme måde, som du ville kunne gøre på en computer. Du får understøttelse af PSD-filer, lag og de værktøjer, som de allerede kender fra Photoshop. Alt er naturligvis optimere til brug af touchskærm.

Gem dit arbejde i skyen

En anden fordel er, at du kan gemme dine billeder i skyen og fortsætte arbejdet på en anden enhed. VI har tidligere set forsimplede udgaver af Photoshop og Lightroom på iPad og andre mobile enheder, men disse er gået meget på kompromis med funktionaliteten og primært været nyttige, når du ikke har haft andre alternativer.

Især professionelle fotografer og særligt nyhedsfotografer vil nok finde det nye Photoshop til iPad særligt nyttigt, da det bliver lettere at redigere og bruge billeder direkte i marken, selvom man ikke har en laptop med sig.

Vi har prøvet Photoshop til iPad i et par minutter og det lykkedes os ikke at bruge raw-filer fra et Nikon Z7, ligesom en del anden funktionalitet stadig mangler. Vi forventede dog ikke, at det hele ville virke perfekt fra starten og regner med at Adobe vil opdatere appen over de kommende dage.