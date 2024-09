Huawei lancerer sin nye Watch GT 5-serie

Ved lanceringen i Barcelona den 19. september udvidede Huawei sin portefølje af smartwatches med de nye modeller Watch GT 5 og Watch GT 5 Pro. Disse ure tilbyder en lang række funktioner og et slankt design, der passer til både aktive brugere og dem, der ønsker en stilfuld hverdagsmulighed. Det, der skiller sig mest ud ved begge ure, er deres lange batterilevetid, imponerende materialer og omfattende liste over funktioner. Læs videre for at få en hurtig gennemgang af, hvad der tilbydes.

Stilfuldt design med et udvalg af størrelser og farver

Huawei Watch GT 5 og Watch GT 5 Pro kommer i en masse forskellige størrelser og materialevalg, hvilket giver brugerne mulighed for at vælge et ur, der bedst afspejler deres stil og behov. Watch GT 5 kommer i to størrelser, 46 mm og 41 mm, og tilbydes i farverne sort, blå og guld, med en fluoroelastomer-, Milanese- eller vævet tekstilrem afhængigt af varianten. Pro-modellen kommer i størrelserne 46 mm og 42 mm og fås i farverne sort, titanium eller hvid med en fluoroelastomerrem og en hvid keramikrem.

Huawei Watch GT 5 og GT 5 Pro er udstyret med to knapper: en hjemknap i form af en roterende krone og en sideknap til nem navigation. Disse knapper gør det nemt at scrolle mellem funktioner og menuer.

Materialevalget i urkasserne varierer afhængigt af modellen. Watch GT 5 46 mm har en kasse i rustfrit stål, mens 41 mm-modellen er lavet af samme materiale. Watch GT 5 Pro skiller sig ud med sit luksuriøse materialevalg: 46 mm-modellen har en urkasse af titaniumlegering, mens 42 mm-modellen er lavet af nanokrystallinsk keramik, som giver et elegant og holdbart design.

Tilgængelige versioner:

Huawei Watch GT 5, 46 mm: Sort eller blå med gummirem eller eller vævet rem.

Huawei Watch GT 5, 41 mm: Sort, blå eller guld med gummirem eller Milanese-rem.

Huawei Watch GT 5 Pro, 46 mm: Sort eller titanium.

Huawei Watch GT 5 Pro, 42 mm: Hvid keramik.

(Image credit: Amanda Westberg)

Omfattende funktioner og lang batterilevetid

De nye er også spækket med avancerede funktioner. Begge modeller er udstyret med en 1,43» AMOLED-farveskærm (1,32« for de mindre modeller) og understøtter flere sensorer, herunder en optisk pulsmåler, et barometer og et gyroskop. Pro-modellerne har desuden en dybdesensor, som gør dem ideelle til dykning ned til 50 meter.

Urene understøtter både Android og iOS og har Bluetooth 5.2 for problemfri tilslutning. Navigationen er baseret på GNSS-systemer med understøttelse af GPS, GLONASS, Galileo og BDS.

På sundhedsfronten tilbyder urene ting som EKG, SpO2, blodtryksmåling, stressniveauer, åndedrætsøvelser, registrering af arteriel stivhed, sundhedsringe, hudtemperatur, menstruationskalender og meget mere.

En af de største fordele ved disse ure er den imponerende batterilevetid. Watch GT 5 Pro 46 mm har op til 14 dages batterilevetid ved normal brug, mens 42 mm-modellen har op til 7 dage. Watch GT 5 46 mm har en lignende batterilevetid på op til 14 dage, mens den mindre 41 mm-model klarer op til 7 dage.

Huawei Watch Ultimate er også ved at blive opdateret og vil være tilgængelig i Norden senere på efteråret. (Image credit: Amanda Westberg)

Tilgængelighed og priser

Huawei Watch GT 5 og GT 5 Pro kan bestilles nu. Priserne varierer afhængigt af model og materialevalg:

Watch GT GT 5, 46 mm (sort): 2.199 kroner

Watch GT 5, 46 mm (blå): 2.499 kroner

Watch GT 5 Pro, 46 mm (sort): 3.299 kroner

Watch GT 5 Pro, 46 mm (titanium): 3.999 kroner

Watch GT 5, 41 mm (blå): 2.199 kroner

Watch GT 5, 41 mm (guld): 2.499 kroner

Watch GT 5 Pro, 42 mm (keramisk hvid): 4.899 kroner

Vi på TechRadar har netop haft fingre i den nye Pro-model, og du kan hoppe videre og læse hele anmeldelsen af Huawei Watch GT 5 Pro her.