Huawei lancerer Watch GT 5-serien med et lanceringstilbud og Huawei Health+

Ved lanceringen i Barcelona den 19. september afslørede Huawei sin nye Watch GT 5-serie, som omfatter både det stilfulde Watch GT 5 og det avancerede Watch GT 5 Pro. Med en bred vifte af størrelser, førsteklasses materialer og imponerende funktioner som lang batterilevetid og vandtæthed på op til 50 meter tilbyder disse ure noget for enhver bruger.

Urene kan bestilles nu, og for at fejre lanceringen tilbyder Huawei en eksklusiv pakke, der inkluderer FreeBuds 5i samt et gratis prøveabonnement på Huawei Health+ i tre måneder.

Lanceringstilbud til Watch GT 5-serien

Som en del af lanceringen kan forbrugere, der køber et Huawei Watch GT 5 eller GT 5 Pro, drage fordel af et fordelagtigt tilbud. Ved køb af et hvilket som helst af urene, undtagen den keramiske model (kommer senere) eller den sorte 41 mm-variant (kun tilgængelig i Finland), medfølger et par FreeBuds 5i uden ekstra omkostninger. Tilbuddet gælder, så længe lager haves. Hovedtelefonerne koster fra cirka lidt over 500 kroner og op i Danmark, så dette lanceringstilbud giver lidt ekstra værdi for forbrugere, der er tidligt ude med at købe et af urene.

(Image credit: Amanda Westberg)

Huawei Health+ inkluderet ved køb

Ud over FreeBuds 5i-pakken følger der også et gratis tre måneders prøveabonnement på Huawei Health+ med ved køb af urene. Når brugerne forbinder deres Watch GT 5 med Huawei Health-appen, bliver de straks berettiget til tilbuddet og modtager påmindelser i løbet af den første uge om at aktivere deres abonnement. Med Huawei Health+ kan brugerne optimere deres sundhed og fitness gennem detaljerede rapporter, personlige træningsplaner og avancerede sundhedssporingsfunktioner.

Dette tilbud gør Huawei Watch GT 5-serien til et endnu mere attraktivt valg for alle, der er på udkig efter et stilfuldt og funktionsrigt smartwatch med ekstra fordele i lanceringsperioden.

Vi på TechRadar har netop haft fingre i den nye Pro-model, og du kan hoppe videre og læse hele anmeldelsen af Huawei Watch GT 5 Pro her.