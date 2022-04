14 danske fiberselskaber går sammen om ny brancheforening

De danske energi- og fibernetkoncerner er gået sammen om en ny brancheforening.

Foreningen hedder Tele & Fiberalliancen og er tilknyttet det eksisterende branchefællesskab Green Power Danmark.

Målet er at arbejde for bedre politiske og regulatoriske rammer for medlemmer inden for digitalisering- og tele. Det skriver brancheorganisationen i en pressemeddelelse.

Danmark ventes snart at blive en gigabit-nation, og yderligere en million danskere forventes at tilsluttes fibernettet de kommende år, lyder det.

Udbredelse af fibernettet som en af landets største infrastrukturprojekter giver store muligheder, hvilket åbnet "et gigantisk potentiale for opfindelse af nye teknologiske landvindinger og morgendagens digitale tjenester," fremgår det.

"Med Tele & Fiberalliancen cementerer vi vores fokus og arbejde med den DNA, vi alle deler, nemlig ønsket om at skabe de bedst mulige rammer for udbredelse og brug af digital infrastruktur i Danmark," siger Lars Peter Christiansen, formand for Tele & Fiberalliancen og administrerende direktør i Thy-Mors Energi.

Se listen over de stiftende selskaber her:

"Vi har som branche været optaget af at udbrede fibernettet til så mange husstande og virksomheder så hurtigt som muligt, for vi ved, at vækst, bosætning og erhvervsudvikling går hånd i hånd med en stærk digital infrastruktur."