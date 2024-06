Samsung lancerer nye Odyssey OLED-gamingskærme med antirefleks

Samsung har netop lanceret et nyt udvalg af skærme i forskellige kategorier til både gaming, professionelle og hjemmebrug. Vi har haft mulighed for at se nærmere på de nye skærme ved et særligt Samsung event i London, og vi er vilde med de nye Glare Free skærme i Odyssey OLED-serien.

Vilde Odyssey OLED G6 og OLED G8 skærme til gaming

Vi har været med Samsung i London, hvor vi har kastet et blik på Samsungs nyeste gaming-skærme. Vi har ikke testet endnu, men hvis du til gaming uden genskin i skærmen, kan du godt begynde at lægge penge til side. Samsungs nye OLED G6 og OLED G8 kommer nemlig med anti-glare skærme, der stort set ikke har noget genskær, og det ser ret fantastisk ud.

De nye 2024 Odyssey OLED-modeller er 32-tommer Odyssey OLED G8 (G80SD) og 27-tommer Odyssey OLED G6 (G60SD). Det er ikke kun Samsungs første "små" OLED-gaming-skærme, men også de to første med en helt flad skærm og OLED Glare Free-teknologi, der modvirker refleksioner.

Desuden er 32-tommer Odyssey OLED G8 Samsungs første gaming-skærm med AI. Indeni sidder nemlig NQ8 AI Gen3-processoren, den samme processor, som findes i Samsung QN900D 8K TV, der opskalerer billedet til næsten 4K-kvalitet, når man bruger de indbyggede streaming-apps. På den måde har gamere altid den optimale opløsning, både under spil og når de ser film og serier.

Image 1 of 5 (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media) (Image credit: Blue Pixl Media)

Begge de nye OLED-skærme har også Samsung OLED Safeguard+. Denne teknologi bruges i øjeblikket udelukkende af Samsung og består af et pulserende varmerør. Det dynamiske kølesystem sikrer endnu bedre varmespredning, og derudover sænker skærmene automatisk lysstyrken på statiske elementer som logoer og opgavebjælker for at minimere risikoen for indbrænding.

Endelig sikrer Samsungs OLED Glare Free-teknologi de smukke farver, som OLED er kendt for, og reducerer refleksioner, så billedet står skarpt selv i stærkt oplyste omgivelser. Det er første gang, Samsung anvender denne teknologi i sine gamingskærme, siden den blev introduceret på Samsung S95D QD-OLED TV.

Nedenfor er der endnu en kort oversigt med de vigtigste specifikationer for begge skærme. For eksempel har den mindre G60SD en lavere opløsning på 1440p (i forhold til 4K), men den har en højere opdateringsfrekvens på 360 Hz (i forhold til 240 Hz). Den mindre skærm har heller ingen smart-tv-integration og dermed ingen AI-opskaleringsteknologi.

Pris og tilgængelighed

Odyssey OLED G8 – 10.690 kroner

Odyssey OLED G6 – 7.490 kroner

Samsung Odyssey OLED G6 er tilgængelig fra i dag. Odyssey OLED G8 kommer til Danmark på et ikke nærmere oplyst tidspunkt senere på året.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Odyssey OLED G6 Odyssey OLED G8 Pris 7.490 kroner 10.690 kroner Format 27 tommer 32 tommer Panel OLED Glare Free OLED Glare Free Lysstyrke 250 cd/m² 250 cd/m² Opdateringshastighed 360Hz 240Hz Opløsning 2.560 x 1.440 3.840 x 2.160 Input lag 0,03ms 0,03ms Forbindelser 2 HDMI (2.1), 1 DP (1,4), 3 USB 3.0 (1 x up, 2 x down) 2 HDMI (2.1), 1 DP (1,4), 3 USB 3.0 (1 x up, 2 x down) Integration af smart-tv Nej Ja

(Image credit: Peter Hoffmann)

De opdaterede 2024 Smart Monitors er:

M8 (M80D, 32 tommer)

M7 (M70D, 32 og 43 tommer)

M5 (M50D, 27 og 32 tommer). Smart Monitor M8 har nye AI-funktioner, der drives af NQM AI-processoren. For eksempel kan AI-opskalering booste lavere opløsninger til næsten 4K. Skærmen bruger Active Voice Amplifier Pro, der anvender AI for at analysere baggrundsstøj i brugerens omgivelser for at optimere dialogen i brugerens indhold.

Det indbyggede SlimFit-kamera gør det også nemt at lave videokald gennem smartphone-apps med Samsung Dex.

En ny tilføjelse til hele linjen af Smart Monitors er Workout Tracker, der kan parres med et Galaxy Watch for at tilgå sundhedsdata på skærmen i realtid – også imens der streames indhold. Det gør det nemmere at tracke træningsmål.

Smart TV-apps og Samsung TV Plus giver øjeblikkelig adgang til forskellige streamingtjenester og live-indhold, uden at brugerne behøver at starte en pc eller oprette forbindelse til andre enheder.

Pris og tilgængelighed

Smart Monitor M7, 32-tommer: 3.190 kroner

Smart Monitor M7, 43-tommer: 3.899 kroner

Smart Monitor M8, 32-tommer: 5.490 kroner

Alle de nye Smart-modeller er tilgængelige nu.

(Image credit: Samsung)

ViewFinity-serien er rettet mod kreative professionelle og består af ViewFinity S8 (S80UD, S80D), ViewFinity S7 (S70D) og ViewFinity S6 (S60UD, S60D). Easy Setup Stand kan samles med et hurtigt klik uden brug af værktøj eller skruer. Desuden forhindrer Intelligent Eye Care overanstrengelse af øjnene under lange sessioner.

ViewFinity S8 (S80UD og S80D) fås i 27 og 32 tommer, hver med en opløsning på 4K UHD (3840 x 2160), en opdateringshastighed på 60 Hz og en lysstyrke på 350 nits. Skærmene har også en praktisk USB-hub og en højdejusterbar fod.

ViewFinity S7 (S70D) fås i 27 og 32 tommer, hver med UHD 4K-opløsning (3840 x 2160), en lysstyrke på 350 nits og en opdateringshastighed på 60 Hz. ViewFinity S6 (S60UD og S60D) fås i 24, 27 og 32 tommer, hver med QHD-opløsning (2560 x 1440), en opdateringshastighed på 100 Hz og en lysstyrke på 350 nits. Denne skærm er også udstyret med USB-hub og højdejusterbar fod.

Pris og tilgængelighed

ViewFinity, 27-tommer: 2.699 kroner

ViewFinity, 32-tommer: 2.899 kroner

Alle de nye ViewFinity-modeller er tilgængelige nu.