RedMi Note 8 Pro er en prisvenlig smartphone med kamerasystem af høj kvalitet. Telefonen passer også til gaming takket være dens kraftfulde processor og effektive afkøling. Funktioner som en lang batterilevetid og stor skærm gør denne smartphone til et ekstremt fristende valg blandt prisvenlige smartphones.

Det firedobbelte kamera på bagsiden består af et 64 MP hovedkamera, et 8 MP vidvinkelkamera, et 2 MP kamera med dybdeføler og et 2 MP makrokamera. Fire kameraer giver alsidig fotografering, som lader dig tage portrætter, landskabsbilleder eller nære makrobilleder.

Redmi Note 8 Pro har desuden et kraftfuld MediaTek Helio G90T-chipset og effektivt kølesystem. Dette gør den passende til gaming.

Telefonen har tillige et kæmpe 4500 mAh batteri, som kan holde i op til to dage. Batteriet understøtter hurtig opladning (18 W) for at lette brugeroplevelsen. Det betyder, at batteriet kan oplades hurtigere, og du bruger mindre tid på at vente på at kunne bruge din telefon igen.

