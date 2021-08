Perfekt balance mellem design og fantastisk lyd

Onyx Studio 4 giver den perfekte balance mellem fantastisk lyd, ikonisk design og premium materialer. Onyx Studio 4 er indbegrebet af rumfyldningslyd. Designet til at være den bedst lydende, fuldt udstyret, bærbar Bluetooth-højttaler i sin klasse. Onyx Studio 4 tilbyder to enhedstilslutninger, 8 timers spilletid og Harman Kardon Connect+, som gør det muligt at tilslutte 100+ højttalere med den samme funktion med ét tryk på en knap. Sidst men ikke mindst, tilbyder Onyx Studio 4 en indbygget mikrofon med Voicelogic, ekko- og støj-annullering for krystalklare konferencer over højttaleren.

Gør noget godt for den gode lyd. Gør brug af dette fabelagtige tilbud fra Komplett.

Stream musik trådløst via Bluetooth for at nyde lyd der fylder hele rummet. Tilslut op til 2 smarte enheder samtidig, og skiftes med at spille musik.

Støj- og ekko-annullering muliggør krystalklare konferencer.

Få adgang til Siri eller Google Now fra højttaleren med et simpelt tastetryk. Dette kan nemt konfigureres via HK Connect APP.

