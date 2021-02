Lækre Sony hovedtelefoner - nu med kæmpe besparelse

Der findes et hav af hovedtelefoner. Kvaliteten og prisniveauet er voldsomt svingende. Men Power sælger lige nu den støjeliminerende, trådløse Sony WH-H900N. Og du kan spare 57%, hvis du skynder dig.

Med Sony WH-H900N er der ingen dikkedarer, intet overdådigt design, bare funktionalitet, simplicitet og kvalitet - ganske enkelt.

Selvom WH-H900N ser simpel ud, så er der intet simpelt ved funktionaliteten. Du tænder via den dedikerede knap, mens den anden kan programmeres til både at slå Active Noise Cancellation til og fra.

Lyden kan styres af en række touch-kommandoer på den højre kop, såsom at trykke to gange for at pause, køre fingere den ene vej for at skifte sang eller sågar at holde hele hånden på koppen for at dæmpe lydniveauet, i tilfælde at nogen pludselig skal have fat i dig.

Der er tale om et sæt hovedtelefoner, der er kompatibel med lyd i høj opløsning, og så kan du desuden glæde dig over mikrofonen, som kan bruges til håndfrie opkald.