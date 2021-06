Kraftig rejsehøjttaler til al slags vejr

To kraftige 70 mm bashøjttalere og to 20 mm diskanthøjttalere sørger for, at den massive JBL Original Pro Sound leveres til hvert hjørne af din fest i høj kvalitet. Takket være den 15-timers brugstid slutter festen ikke for tidligt. Takket være den indbyggede strømforsyning kan du oplade din telefon, så musikken stopper aldrig.

Til festen ønsker alle at spille deres egen musik, og så kan du tilslutte to smarte enheder til JBL XTREME 3-højttaleren og lytte til dem skiftevis. Med PartyBoost kan du kombinere to kompatible højttalere for at skabe imponerende stereolyd.

Lige nu er der et fint tilbud på denne JBL - Xtreme 3 PowerfulPortable Bluetooth Speaker hos ComputerSalg

Du kan tage JBL XTREME 3-højttaleren med dig på en båd, på stranden, ved poolen eller ude i uforudsigeligt vejr. Du kan altid stole på, at JBL XTREME 3 fungerer. På grund af IP67-klassificeringen er højttaleren vandtæt og støvtæt. Højttaleren modstår regn og endda kortvarig nedsænkning i vand, så du kan sikkert have højttaleren ved en swimmingpool, og på grund af dens støvmodstand kan du tage den med på en sandstrand. Den holdbare bærestrop har en oplukker.

Lige nu er der et fint tilbud på denne JBL - Xtreme 3 PowerfulPortable Bluetooth Speaker hos ComputerSalg