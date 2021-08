Hvor meget mad spilder du?

FridgeCam er et trådløst køleskabskamera, der kan monteres i ethvert køleskab, så du kan se indholdet hvor som helst via Smarter-appen. Udover fordelene ved at se indholdet af køleskabet via din app, hjælper FridgeCam også med at spore udløbsdatoer, automatisk genopfyldning og foreslå opskrifter baseret på maden i dit køleskab.

Hver gang køleskabsdøren åbnes, tager FridgeCam automatisk et øjebliksbillede af dit indhold, der sender det direkte til din smartphone, uanset hvor du er i verden

Gør dit køleskab til et smart køleskab med et fridgecam - køb det lige nu hos Proshop.

Nedsat pris! Smarter FridgeCam SFC01| 508 .- |295,- | - 42% |Proshop

FridgeCam bruger objektgenkendelse til at holde styr på alle dine madvarer ved at sende dig push-meddelelser, når varer er ved at udløbe. Undgå at tage ture til den lokale købmand og handle let ved automatisk at føje dine yndlingsartikler til en indkøbsliste i appen, som giver mulighed for genopfyldning gennem din foretrukne købmandsservice online.

FridgeCams innovative madsporingsfunktioner har til formål at hjælpe med at eliminere det voksende problem med madspild derhjemme.

