Headset til de kræsne

Gå velforberedt i kamp med Razer Kraken X gaming-headsettet, der har en rummelig lyd, pålidelig mikrofon, et let og ergonomisk design og stor kompatibilitet. Du vil altid være klar.



Takket være de 40 mm drivere og en 7.1 surroundsound vil du kunne høre hver en in-game lyd. Når du er færdig med at spille, så kan du bruge headsettet til at lytte til musik eller nyde lyden fra film og serier.

God gaming kræver god lyd, og det får du med dette headset. Stærk pris lige nu hos Komplett.

Dine holdkammerater kommer til at høre dine ordrer klart og tydeligt takket være envejsmikrofonen, der sørger for at dæmpe støj omkring dig.



Komfortabelt design

Headsettet er så let, at du vil glemme, at du har det på. Razer Kraken X vejer blot 250 gram. Hovedbåndet med blød polstring og de bløde ørepuder med memory-skum gør headsettet komfortabelt, så du kan bruge det i timevis uden ubehag. Headsettet trykker lige præcis ikke mere end det skal for at sikre, at det bliver på plads under selv de mest intense kampe, men dog uden at det går udover komforten.

