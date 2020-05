Gaming-tilbud: Corsair K95 RGB Platinum er nedsat med 31%

Et godt gaming tastatur kan gøre en væsentlig forskel, når du vil have det optimale ud af dine spil, og det behøver ikke nødvendigvis at koste en formue at opgradere til et gedigent et af slagsen. For eksempel har Komplett lige nu et fint tilbud på Corsair K95 RGB Platinum, som absolut er værd at kigge nærmere på.

Til og med den 24. maj – eller så længe lageret rækker – er det mekaniske tastatur med Cherry MX Speed switches sat med 31 procent, hvilket betyder, at det kan blive dit for 1.099 kroner.

Corsair K95 RGB Platinum| 1.599,- 1.099,– | 31%|Komplett

Du får rigtigt meget gaming tastatur for dine penge med dette tilbud på K95 RGB Platinum, der kommer med Cherry MX Speed switches, er af sober kvalitet og tilmed har mange gode features.Se tilbud

Vel er Corsair K95 RGB Platinum ikke er nyeste gaming tastatur på markedet, men du får ikke desto mindre stadig meget keyboard for pengene. Det siger noget om kvaliteten, at selv om det blev lanceret i 2017, er det fortsat med på vores topliste over de bedste gaming tastaturer, du kan købe lige nu.

Tastaturet byder blandt andet på seks programmerbare G-taster for brug af makroer, 8 MB indbygget lagerplads samt masser af smart RGB-belysning, der eksempelvis giver dig mulighed for at justere hver tasts farve og belysningsniveau ud over 19 zoner. Desuden har Corsair K95 RGB Platinum en anodiseret, børstet aluminiumsramme, der både er robust og ser godt ud.

Hvis du vil vide mere om gaming tastaturet, eller ønsker at købe det, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med den 24. maj 2020, eller så længe lager haves. Komplett har i skrivende stund 100+ styk på lager, og der er fri fragt på tastaturet.