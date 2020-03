Gaming-kup: Spar 43% på SteelSeries Apex Pro

I denne uge (uge 11) kører Elgiganten et tilbud, som det er svært ikke at lade sig friste af, hvis man er gamer: SteelSeries Apex Pro er sat ned fra 1.749 kr. til 999 kr., og det er altså muligt at spare 43 procent på det fremragende mekaniske tastatur.

Et pristjek blandt de gængse forhandlere herhjemme viser, at du ikke kan købe tastaturet billigere lige p.t. Så du kan roligt slå til, hvis du gerne vil eje SteelSeries Apex Pro, som med god grund indtager førstepladsen på vores top-liste over de bedste gaming tastaturer på markedet.

SteelSeries Apex Pro| 1.749,- 999,– | 43%|Elgiganten

Danske SteelSeries har gjort det fantastisk godt med dette kablede gaming tastatur, der bl.a. imponerer i kraft af ydelsen, de mange tilpasningsmuligheder, den gode byggekvalitet og et flot design.Se tilbud

For din lille tusindlap får du et gaming tastatur, som vores anmelder stort set kun havde én ting at udsætte på i sin test - nemlig den høje pris. Men med dette tilbud kan vi jo strege dette eneste punkt på minus-listen.

På plussiden tæller en super god ydelse samt tastaturets mange muligheder for individuel tilpasning. Du kan for eksempel indstille forskellige handlinger alt efter, hvor hårdt du trykker på tasterne, ligesom du får justerbar per-key belysning at lege med.

Samtidig kommer Apex Pro med magnetiske kontakter, hvilket blandt andet betyder, at det arbejder meget stille af et mekanisk tastatur at være.

Og endelig er byggekvaliteten i top, da tastaturet har meget slidstærke taster, mens rammen er lavet i en robust aluminiumlegering.

Hvis du vil vide mere om SteelSeries Apex Pro, eller ønsker at købe tastaturet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 15. marts 2020, eller så længe lageret rækker. Der er tale om et begrænset antal, og Elgiganten har i skrivende stund 100+ stk. på lager online.