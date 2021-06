Fremragende multimedie-oplevelse med OnePlus Nord-mobiltelefon

OnePlus Nord N10 gør mobil gaming tilgængelig for alle. Egenskaberne er perfekt til at få størst mulig glæde ud af dine yndlingsspil overalt. Det store batteri, slankt design og stor skæm. Denne mobiltelefon har en god sammensætning af det grundlæggende. Telefonen er velegnet til mobil gaming og streaming af video.

Mobiltelefonen har et meget stort 5 000 mAh batteri der understøtter hurtig opladning (op til 18 W). Det betyder, at du kan fortsætte med at spille og hurtigt oplade telefonen, når du har behov for det.

En stærk mobiltelefon med en god sammensætning af det grundlæggende. Lige nu får du den til nedsat pris hos Elgiganten.

Nord N10 har 4 GB RAM, så du kan bruge flere programmer samtidigt uden at telefonen bliver for langsom. Der er også masser af hukommelse (64 GB) til foto og apps. Hvis nødvendigt, kan du også udvide hukommelsen med et ekstra microSD-kort.

Det tredobbelte kamera på bagsiden giver dig gode billeder i de mest almindelige situationer. Du har et 13 MP hovedkamera, et 2 MP makrokamera til nærbilleder og et 2 MP dybdekamera til fantastiske portrætfoto.

N10 har førsteklasses stereohøjttalere, der fuldender din oplevelse af multimedieindhold og gaming.

