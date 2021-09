Fordybende visningsoplevelse med Huawei Matepad

Med HUAWEI MatePad T 8 med ultra-slanke 4,9 mm sidekanter og 80% skærm-til-kropsforhold får du rigelig plads på skærmen til forbløffende underholdning. En perfekt tablet til at se dine yndlingsfilm og læse e-bøger på, mens du er på farten.

Metalkabinettet med buede kanter giver HUAWEI MatePad T 8 et elegant look. Med en vægt på kun 310 g er den så let, at du nemt kan lægge den i tasken eller bære den med bare en hånd til underholdning eller studier.

Dermed er der en skarp handel at gøre, hvis du har et godt øje til Huaweis Matepad tablet. Lige nu hos Komplett.

Ved at anvende et avanceret octa-core chipset leverer HUAWEI MatePad T 8 hurtige behandlingshastigheder, så du kan få dine daglige opgaver udført ubesværet.

Takket være det store batteri på 5100 mAh holder denne tablet lang tid på en enkelt opladning, hvilket giver dig 12 timers lokal videoafspilning og 12 timers browsing på websiden.

Med markant forbedret ydeevne giver EMUI10 dig mulighed for hurtigt at komme i gang og skifte mellem apps. Og den forbedrede mørketilstand gør det mere behageligt at læse.

Ved intelligent at justere kontrasten, lysstyrken og definitionen for at gøre læsning på tabletten mere behagelig og lettere for dine øjne, bliver det med den nye eBook-tilstand en ren fornøjelse at læse, næsten som at bladre i rigtige bøger.

