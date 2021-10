Corsair-musen - alt hvad en gamer har brug for

CORSAIR M65 RGB ULTRA, justerbar gamingmus har en holdbar aluminiumsramme og ekstrem præcision takket være en 26000 DPI MARKSMAN optisk sensor og OMRON optiske switches. Sensorfusionsteknologi muliggør komfortable vippebevægelser til handlinger i spillet, mens CORSAIR AXON Hyper-Processing-teknologi overfører disse handlinger op til 8x hurtigere end andre spilmus.

Med en justerbar vægt mellem 97g og 115g, et letvægts paracord-kabel og CORSAIR QUICKSTRIKE -knapper registreres alle dine bevægelser og handlinger med den højest mulige hastighed. Tag kontrol over iCUE -softwaren for at programmere M65 RGB ULTRAs otte knapper, tilpasse dens dynamiske RGB -baggrundsbelysning og gemme dine profiler i den integrerede hukommelse, så du kan tage dem med dig. Køb M65 RGB ULTRA nu, så alle dine klik tæller.

Corsair er alt, hvad en gamer har brug for - Mærket har været et kendt navn siden midten af 90'erne med deres pc-komponenter og er gået fra at være en udfordrende pioner inden for gaming til at være en af verdens mest etablerede virksomheder i spilbranchen. I 2014 udvidede Corsair sin produktportefølje til at omfatte spiltilbehør, herunder mus, headset og tastaturer.



Målet med lanceringen af spiltilbehør var at bringe deres innovative produktudvikling ind i verdenen af tilbehør og skabe den bedst mulige spiloplevelse for gamere og e-sportsproffer. I 2018 købte Corsair også Elgato Gaming-mærket, som har fuldt fokus på at fremstille innovative streamingprodukter og udvidede dermed deres sortiment yderligere.

