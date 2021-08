Apple Watch. Bedre. På alle niveauer.

Støt dine sportsaktiviteter med en pålidelig tracking takket være det revolutionerende Apple Watch Series 3, der har forbedret pulsmåler, integreret smart aktivitetstræner, integreret GPS og meget mere, som alt sammen er kombineret i et smukt, tidløst design. Smartwatchet har en slidstærk aluminiumsramme.



Med keramisk konstruktion og et minimalistisk design er Apple Watch Series 3 et stilfuldt tilbehør til din træning. Takket være fuldt forseglet interiører kan du svømme med Apple Watch Series 3 på i både indendørs, men også i åbne farvande. Uret bruger lydbølger til at holde vandet ude af højtaleren, så interiøret forbliver fri for fugt. Uret bør ikke bruges til dykning eller på vandski eller andre aktiviteter, hvor det risikerer at blive ramt af hårde vandstråler.



Brugen af uret er meget intuitiv, og navigationen er flydende og hurtigreagerende. Apple Watch Series 3 kommer med en særlig font og dobbelt skærmlysstyrke, der gør det mere behageligt at læse tekst på skærmen. Zoom og scroll nemt ved at dreje på Digital Crown – den lille drejeskive på siden af uret. Du kan også trykke på den for øjeblikkeligt at vende tilbage til hjemmeskærmen.

En bred skærm lader dig læse tekst og tjekke dine fremskridt indenfor dine sportsaktiviteter. Vælg en personlig skærmoverflade blandt et stort udvalg af muligheder.



Det avancerede WatchOS 5 udnytter den mere kraftfulde 64-bit dual core processor. Den kan opbevare de 10 mest ofte benyttede apps i hukommelsen, hvilket gør øjeblikkelig lancering mulig når der er behov for det. Vælg mellem forbedrede urskiver og nyd mere flydende animationer samt brugervenlig betjening. Den har også hurtig wi-fi og Bluetooth forbindelser takket være den revolutionerende trådløse W2 chip.



Apple Watch Series 3 har en intelligent aktivitetsmåler med nye funktioner til svømmere, et-dagligt-mål funktion og mulighed for deling.



En forbedret pulsmåler giver dig information omkring din hvile-, gå- og træningspuls direkte på skærmen. For at forhindre en almen, men ofte ikke diagnosticeret hjertearytmi, indsamler uret data om, og giver dig information om, dit helbred.

